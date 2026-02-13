Tập thể dục có giúp đào thải cồn nhanh hơn không?

Trong các cuộc gặp gỡ công việc, quan hệ xã hội, nhiều người thừa nhận khó từ chối chén rượu, nhưng cho rằng có thể “cân bằng” bằng cách tập luyện thể dục thể thao đều đặn.

Suy nghĩ phổ biến là, tập nhiều sẽ giúp gan khỏe hơn, cơ thể đào thải cồn nhanh hơn và giảm bớt tác hại của rượu bia. Quan điểm này đúng đến đâu?

Tập thể dục giúp gì cho cơ thể sau khi uống rượu?

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết hoạt động thể chất là một trong những biện pháp quan trọng giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính .

Theo các nghiên cứu sinh lý học, vận động giúp tăng tuần hoàn máu, cải thiện chức năng hô hấp, tiêu hóa và bài tiết. Khi các hệ cơ quan hoạt động hiệu quả hơn, quá trình chuyển hóa và thải độc tại gan cũng diễn ra thuận lợi hơn.

Đặc biệt, các bài tập cardio cường độ trung bình như đi bộ nhanh, chạy bộ nhẹ, đạp xe hoặc nhảy dây trong khoảng 45-60 phút mỗi buổi có tác dụng giảm viêm, tăng sức bền tim mạch và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Nhiều người tin rằng chăm chỉ tập thể dục có thể bù đắp tác hại rượu bia.

Có nên tập thể dục sau khi uống rượu bia?

Theo chuyên gia, nếu tập luyện đúng cách và uống đủ nước, vận động nhẹ đến trung bình có thể giúp cơ thể tỉnh táo hơn, hỗ trợ đào thải cồn qua mồ hôi và nước tiểu.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tập thể dục có thể “giải rượu” hoàn toàn. Gan vẫn là cơ quan chính chuyển hóa cồn, với tốc độ gần như cố định. Vận động chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể làm cồn biến mất ngay lập tức.

PGS Ninh nhấn mạnh, người dân không nên hiểu sai rằng “càng tập nhiều thì càng uống được nhiều”. Việc lạm dụng rượu bia vẫn gây tổn thương cơ thể, kể cả ở người trẻ và người thường xuyên chơi thể thao.

Những lưu ý quan trọng khi tập luyện

Hoạt động thể chất chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm chế độ dinh dưỡng phù hợp. Tùy thể trạng, độ tuổi, mục tiêu tập luyện hoặc bệnh lý nền, mỗi người cần lựa chọn hình thức vận động khác nhau.

Với người có mục tiêu giảm mỡ, tăng cơ, hoặc mắc bệnh xương khớp, tim mạch, chuyển hóa, việc tham vấn chuyên gia y tế là cần thiết để tránh chấn thương và biến chứng.

Trước khi tập, cơ thể cần được cung cấp năng lượng vừa đủ, ưu tiên thực phẩm dễ tiêu, giàu carbohydrate. Trong và sau buổi tập, cần bổ sung đủ nước và dinh dưỡng để bù đắp năng lượng hao hụt, hỗ trợ phục hồi và xây dựng cơ bắp.

Rượu bia tàn phá cơ thể thế nào?

Theo y văn, rượu được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, khoảng 20% tại dạ dày và 80% tại ruột non. Sau đó, cồn phân bố rộng khắp các mô và cơ quan trong cơ thể.

Tổn thương gan

Gan là “nhà máy giải độc” chính của cơ thể. Khi rượu bia được đưa vào thường xuyên với lượng lớn, gan phải hoạt động quá tải, dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan và nguy cơ ung thư gan.

Ảnh hưởng thần kinh

Rượu bia gây tổn thương hệ thần kinh trung ương và ngoại biên, làm suy giảm trí nhớ, rối loạn hành vi, tê bì chân tay. Dùng liều cao có thể gây loạn thần, nói sảng, mất kiểm soát hành vi.

Thoái hóa xương khớp

Uống rượu kéo dài làm tăng nguy cơ hoại tử chỏm xương, thoái hóa khớp. Nhiều trường hợp phải thay khớp sớm dù còn trẻ, trong đó rượu bia là yếu tố nguy cơ quan trọng.

Rối loạn tiêu hóa và tim mạch

Rượu gây viêm dạ dày, trào ngược, viêm tụy cấp, tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy chỉ một lượng rượu nhất định cũng có thể làm tăng huyết áp.

Tăng cân âm thầm

Bia rượu cung cấp “calo rỗng”, nhiều năng lượng nhưng không có giá trị dinh dưỡng. Uống thường xuyên khiến cơ thể tích mỡ, rối loạn chuyển hóa và tăng cân khó kiểm soát.

Không có bài tập nào “xóa sổ” tác hại rượu bia

Theo các tổ chức y tế, cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe vẫn là hạn chế hoặc không sử dụng đồ uống có cồn. Tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh giúp cơ thể khỏe hơn, nhưng không thể biến rượu bia thành vô hại.

Vận động là để nâng cao sức khỏe, không phải là “tấm vé miễn trừ” cho việc uống rượu bia thiếu kiểm soát.