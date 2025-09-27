Tập 8 Sao Nhập Ngũ 2025: “Thánh meme” Duy Khánh xuất hiện, Kỳ Duyên hội ngộ Thiên Ân

Buổi sáng của doanh trại trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của 3 tân binh: Cara, Diệp Lâm Anh và Kỳ Duyên. Trong vai trò trải nghiệm lần 2, Cara, Kỳ Duyên, Duy Khánh vẫn không "thoát run" khi gặp chỉ huy "khắc chế".

Ở phần kiểm tra tác phong, Chi Pu, Diệu Nhi, Hậu Hoàng và Thiên Ân đều chưa đạt yêu cầu, đồng loạt đưa lý do đau tay sau phần thi đấu thể lực hôm trước dẫn đến khăn mặt vắt chưa khô. Đến lượt kiểm tra móng tay, nhiều đồng chí nữ tiếp tục bị nhắc nhở vì móng còn dài hoặc chưa sạch, thậm chí Thiên Ân còn bị chỉ huy phát hiện còn cát trong móng tay.

Không khí trở nên thú vị hơn khi đến lượt Kỳ Duyên. Nữ nghệ sĩ khiến đồng đội bật cười khi "ấp úng" nhớ nhớ quên quên, thậm chí nhầm cả đơn vị mình từng tham gia cùng Diệu Nhi trước đó. Khoảnh khắc ấy lập tức được ví von: "Kỳ Duyên trí nhớ ngắn hạn – phút đãng trí hài hước hay sự vô tâm khó đỡ?". Khoảnh khắc ‘hoa hậu não cá vàng’ của Kỳ Duyên vừa ngượng nghịu vừa hồn nhiên đã khiến phần kiểm tra nghiêm túc trở thành màn giải trí đầy tiếng cười.

Nội dung kiểm tra tác phong của đội nam phá vỡ không gian "tĩnh mịch" trong đơn vị khi đồng chí Duy Khánh xuất hiện trong vai "phục vụ". Dù môi trường quân đội không còn xa lạ, tuy nhiên Duy Khánh vẫn không khỏi bị "khớp" khi chỉ huy gọi tên yêu cầu giới thiệu bản thân, anh lúng túng đến mức quên cả tên phường mình sinh sống do địa bàn vừa mới sáp nhập, khiến đồng đội bật cười. Ngay sau đó, Duy Khánh còn hồn nhiên "mách" chỉ huy về việc râu mọc "um tùm" của Huỳnh Anh và Bình An, biến phần kiểm tra sáng vốn nghiêm túc thành khoảnh khắc hài hước, đem lại sự gần gũi, thoải mái cho cả tiểu đội.

Nhờ vậy, phần kiểm tra sáng trong tập 8 không chỉ là một bài rèn tác phong mà còn trở thành "gia vị" đặc biệt, góp phần tạo nên màu sắc đa dạng cho Sao Nhập Ngũ 2025: có nghiêm khắc, có thử thách, nhưng cũng không thiếu tiếng cười và sự gắn kết đồng đội. Đây chính là bước mở màn đầy thú vị trước khi các chiến sĩ bước vào những hội thao kịch tính hơn trong ngày hôm đó.

Sao Nhập Ngũ 2025: "Khi Tổ quốc gọi tên" phát sóng lúc 21h10 Thứ Tư hằng tuần trên kênh Youtube của chương trình. Mời quý khán giả cùng đón xem!