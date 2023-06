Tập 3 The Idol gây tranh cãi vì có nội dung phản cảm

Tập 3 The Idol chính thức lên sóng sáng 19/6 và tiếp tục gây tranh cãi với nội dung phản cảm, tràn ngập cảnh nóng. Một nhân vật được chú ý đặc biệt là Dyanne do Jennie của nhóm BLACKPINK thủ vai. Ở tập trước, cô đã để lộ thân phận là đàn em thân tín của Tedros (The Weeknd đóng) cài vào để tiếp cận ngôi sao nhạc pop Jocelyn (Lily-Rose Depp). Đồng thời, là một vũ công và ca sĩ tài năng, Dyanne thành công trong việc ghi điểm với ekip sản xuất âm nhạc và nhiều khả năng sẽ cướp cả sự nghiệp của người bạn thân.

Dyanne của Jennie thành công trong việc chiếm suất hát chính ở tập 3

Theo Vulture, ở tập 3, Dyanne đã thành công trong việc “thao túng tâm lý” quản lý Nikki để quyết định chuyển ca khúc mới của Jocelyn sang cho cô. Jennie tiếp tục có nhiều phân đoạn khoe giọng hát, vũ đạo khi được chọn là người thể hiện chính ca khúc World Class Sinner - sáng tác ban đầu được hãng đĩa đầu tư mạnh nhằm vực lại sự nghiệp của Jocelyn.



Tuy nhiên, tâm điểm màn thể hiện của Jennie trong tập này lại là làm nền trong một cảnh nóng quan trọng giữa hai nhân vật chính. Theo Variety, nội dung chính tập 3 tiếp tục xoay quanh mối tình khó hiểu giữa Tedros và Jocelyn. Họ ngày càng trở nên khăng khít, dường như không thể tách rời. Trong một phân cảnh, đạo diễn Sam Levinson dùng chính hình ảnh Dyanne đang ghi hình cho MV World Class Sinner làm nền cho những âm thanh của Jocelyn khi ở bên bạn trai. Cảnh quay như muốn ẩn ý cô ca sĩ trẻ đã chìm đắm vào tình yêu mà quên đi hết cuộc đời và sự nghiệp.

Jocelyn ngày càng chìm đắm vào mối tình với Tedros

Tập 3 The Idol tiếp tục hé lộ nhiều góc khuất về các nhân vật trong phim. Tedros tiếp tục thể hiện âm mưu muốn thao túng Jocelyn, biến cô trở thành con rối trong tay mình. Gã doanh nhân bệnh hoạn nay đã chiếm được lòng tin của mỹ nhân trẻ tuổi và liên tục can thiệp vào sự nghiệp của cô.



Trong khi đó, Jocelyn cảm thấy biết ơn Tedros vì đã giúp cô tìm thấy lại niềm vui trong cuộc sống, thứ đã vắng bóng trong cuộc đời nữ ca sĩ một thời gian khá dài. Cô cũng dần trở nên hoàn toàn tin tưởng vào bạn trai, kể cho gã nghe những bí mật thầm kín về quá khứ bị mẹ bạo hành. Điều này càng tạo điều kiện để Tedros nắm thế thượng phong trong mối quan hệ, gần như đã có thể sai khiến Jocelyn tùy theo ý muốn của mình.

Ảnh: HBO