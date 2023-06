The Idol của Jennie (BLACKPINK) bị "khai tử" vì một diễn viên mắc bệnh ngôi sao?

Tuần qua là thời điểm khi bộ phim The Idol (Thần Tượng) lãnh chịu nhiều hậu quả vì nội dung gây tranh cãi, kém chất lượng. Dự án đánh dấu lần đầu Jennie (BLACKPINK) chạm ngõ diễn xuất tụt giảm 100 nghìn người xem, thu về nhiều đánh giá không tích cực và giờ đây đối mặt với nguy cơ cao bị "khai tử" dù chi mới chiếu được 1/3 chặng đường của mùa 1.

The Idol đứng trước nguy cơ bị "khai tử"

Theo nguồn tin từ Page Six, The Weeknd sẽ không lên kế hoạch cho phần 2 của The Idol sau làn sóng chỉ trích mà phim nhận được trong thời gian qua. Ngoài ra, bản thân nam chính kiêm giám đốc sản xuất của phim cũng bị một số nhân viên đoàn phim phàn nàn vì việc mắc bệnh ngôi sao.

The Weeknd bị chỉ trích

Một cá nhân cho hay làm việc với The Weeknd (hay lấy nghệ danh mới là Abel Tesfaye) là "một trải nghiệm không hề lý tưởng và không hề muốn lặp lại". Một người khác gọi thẳng anh là người "tự luyến đến mức điên rồ". Sau khi Amy Seimetz rời ghế đạo diễn vào năm 2022, Sam Levinson thay thế và cùng với The Weeknd "nhào nặn" lại The Idol theo hướng hoàn toàn khác so với dự tính ban đầu của Seimetz.

Thậm chí bạn diễn của The Weeknd, nữ chính Lily-Rose Depp cũng từng lên tiếng thú nhận rằng cô phải tránh xa anh mỗi khi anh "nhập vai" thành nhân vật Tedros trong phim. Sự lựa chọn làm phim của The Weeknd sau hơn 1 thập kỷ thành công, ghi điểm với âm nhạc làm hàng triệu fan khó hiểu, thậm chí nhiều người còn "quay lưng" với anh vì loạt tranh cãi.

Việc The Weeknd can thiệp sâu vào kịch bản của The Idol đã khiến bộ phim gặp nguy cơ không thể có phần 2, theo nguồn tin thân cận của HBO chia sẻ với Page Six. "The Idol chưa từng được lên kế hoạch là một dự án dài hơi, nó vẫn chỉ là một series giới hạn mà thôi", nguồn tin cho biết.

Mặt khác, phía HBO cũng lên tiếng phủ nhận và đính chính rằng chưa có quyết định gì được đưa ra về phần 2, và chỉ Casey Bloys - chủ tịch của HBO mới là người có quyền định đoạt bộ phim. Tuy vậy, HBO lại tiết lộ thêm ban lãnh đạo lại khá "lạc quan" về những gì mà The Idol làm được về mặt số liệu, và đã lường trước được phản ứng của người xem như hiện tại.