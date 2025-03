Tập 1 MIQVN 2025: Trần Đức Bo quỳ lạy giám khảo, Phạm Thoại gây tranh cãi với Lynk Lee

Vào tối 14/3, tập 1 của chương trình Miss International Queen Vietnam 2025 đã chính thức lên sóng. Ngay trong tập phát sóng đầu tiên, khán giả đã nhận ra nhiều cái tên quen thuộc xuất hiện như Lynk Lee, Huy Hoàng, Lộ Lộ... Dàn giám khảo quyền lực trong chương trình là nhà sản xuất/ Hoa hậu Hương Giang, nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như, doanh nhân Lê Linh, siêu mẫu Hà Anh, siêu mẫu Minh Tú…

Sau vòng sơ tuyển, top 42 học viên đã bước vào vòng chọn đội để tìm ra 24 gương mặt sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong những thử thách tiếp theo. Tại Miss International Queen Vietnam, khán giả còn nhận ra sự góp mặt của những cái tên hot trên MXH như Trần Đức Bo và Huỳnh My. Trần Đức Bo (Trần Mẫn Nhi) mặc chiếc váy màu đỏ nổi bật, có màn catwalk đầy tự tin và slay trong chương trình.

Trần Đức Bo chia sẻ: "Năm nay em muốn mang đến Miss International Queen Vietnam 2025 sự thay đổi, trưởng thành và chín chắn. Em mong mọi người sẽ đón nhận hình ảnh mới này từ em. Hôm nay, em muốn thay đổi những điều tiêu cực trong quá khứ của Trần Đức Bo". Dàn giám khảo như Hương Giang, Hà Anh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu... đã vô cùng bất ngờ và còn dành lời khen cho sự thay đổi này của Trần Đức Bo.

Trần Đức Bo trở lại chương trình Miss International Queen Vietnam 2025

Tại chương trình, Trần Đức Bo có màn xuất hiện đầy tự tin, nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo

Cô nàng có màn cúi người quỳ lạy mentor Lê Hoàng Phương để cảm ơn sau khi được vào team khiến ai xem cũng bật cười

Một nhân vật nhận được sự quan tâm không kém tại chương trình chính là ca sĩ Lynk Lee. Từ tháng 11/2024, nữ ca sĩ đã gây chú ý khi thông báo ghi danh tham gia cuộc thi. Tại chương trình, Lynk Lee có màn ứng xử chuẩn Hoa hậu khi được câu hỏi từ Hương Giang: "Có phải bởi vì con đường ca sĩ bây giờ cạnh tranh quá, rất gian nan nên nếu bây giờ các ca sĩ có cơ hội thì sẽ đi thi hoa hậu để tìm con đường khác cho mình. Linh sẽ nói sao về quan điểm này".

Lynk Lee nêu quan điểm: "Là ca sĩ thì vẫn là ca sĩ, em sẽ làm những gì thuộc về đam mê và khát khao. Việc lấn sân sang beauty queen cũng là thử sức, thành công không phải giữ chặt cái đang có, mà phải bước ra vùng an toàn. Tôi muốn chứng minh người chuyển giới xứng đáng nhận được sự trân trọng, yêu thương của mọi người".

Lynk Lee có màn ứng xử ghi điểm tại Miss International Queen Vietnam 2025

Ca sĩ cho biết quyết định ghi danh tham gia chương trình để chứng minh người chuyển giới cũng xứng đáng nhận được sự yêu thương

Trong vòng casting, Lynk Lee và Alice Dương - Top 5 The Voice 2018 có màn đụng độ cạnh tranh giới thiệu thể hiện bản thân và trình bày câu chuyện, trả lời ứng xử trong 5 phút để giành tấm vé được đi tiếp vào vòng trong. Đáng nói, trong khi Alice Dương nhận được 6 sự đồng ý từ ban giám khảo thì Lynk Lee chỉ nhận được 5 "say yes".

Phạm Thoại đã "say no" với màn trình diễn của Lynk Lee tại Miss International Queen Vietnam 2025. Khi thấy tấm bảng của Phạm Thoại giơ lên, siêu mẫu Minh Tú còn tỏ thái độ ra mặt và có hành động giật lấy. Trên mạng xã hội sau đó đã nổ ra những ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng Phạm Thoại chưa đủ trình độ chuyên môn để chấm thi, đánh giá thí sinh và còn thiếu sự công tâm.

Phạm Thoại nhận về những tranh cãi trái chiều vì giơ tấm bảng "say no" với Lynk Lee

Tập 1 đã chính thức khép lại với 24 học viên xuất sắc nhất bước vào vòng trong, chia thành 4 đội hình do các huấn luyện viên tài năng dẫn dắt. Mỗi học viên đều mang trong mình một câu chuyện và hành trình riêng để theo đuổi đam mê. Sự đa dạng về cá tính, phong cách và tài năng hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa giải đầy bùng nổ:

Mentor Vũ Thúy Quỳnh: Huỳnh My, Phương Nhã, Thư Kỳ, Thái Dương, Thanh Tường, Châu Sa.

Mentor Bùi Quỳnh Hoa: Thanh Anh, Thủy Tiên, An Di, Tuệ Vi, Bảo Anh, Khởi My.

Mentor Lê Hoàng Phương: Lộ Lộ, Mẫn Nhi, Tâm Như, Bảo Linh, Trần Di, Ngọc Thư.

Mentor Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Minh Hy, Minh Anh, Song Phúc, Quincy Lê, Alice Dương, Trần Quân.

Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh, sinh năm 1988, nổi lên qua các ca khúc cho giới trẻ như Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi, Buồn thì cứ nói đi... Vào đầu năm 2020, Lynk Lee công khai chuyện đã sang Hàn Quốc để thực hiện phẫu thuật chuyển giới thành nữ. Giọng ca Tạm biệt nhé đã thực hiện "dao kéo" các bộ phận mắt, tiêm má baby, gọt hàm, hạ đường chân tóc, nâng ngực, sửa mũi.

Lynk Lee cũng từng tiết lộ lý do ghi danh cuộc thi này: "Em xin xác nhận tham gia Miss International Queen Vietnam 2025 . Em mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ. Quá khứ em có nói không tham gia nhưng giờ em 'lật mặt' xíu vì giờ em đã tự tin hơn rồi".

Lynk Lee từng bày tỏ mong muốn được mọi người ủng hộ khi tham gia chương trình

Đây không phải lần đầu Đức Bo đến với cuộc thi, cô đã ghi danh Miss International Queen Vietnam 2020 nhưng chỉ gây tranh cãi chứ không đạt thứ hạng cao. Trần Đức Bo hiện đã đổi tên mạng xã hội thành Trần Mẫn Nhi, theo đuổi phong cách gợi cảm, khoe vóc dáng. Trần Đức Bo chia sẻ về việc trở lại đấu trường nhan sắc: "Con người cần ít nhất một ước mơ, một lí do để kiên cường. Nếu trong tim không có chốn dừng chân, vậy đi đâu cũng là lạc lối".

Trần Đức Bo là hiện tượng mạng nổi lên từ năm 2017 qua những clip make up như ulzzang Hàn (cách gọi hotboy hay hotgirl Hàn Quốc). Trần Đức Bo gắn với những trend gây tranh cãi cùng clip nhún nhảy "mèo méo meo". Những năm gần đây, Trần Đức Bo vẫn hoạt động mạng xã hội, dự sự kiện nhưng mỗi lần xuất hiện là mỗi lần dính bàn tán trái chiều. Trần Đức Bo còn là cái tên gắn với những phát ngôn sốc về chuyện tình cảm như tiết lộ vẫn thích con gái, hôn môi một cô gái...

Vào năm 2020, Trần Đức Bo từng ghi danh tham gia cuộc thi Miss International Queen Vietnam

Miss International Queen Vietnam là cuộc thi tìm kiếm những cô gái bản lĩnh, vượt qua định kiến để sống thật. Người chiến thắng sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế. Ở vòng sơ khảo, hội đồng giám khảo là hoa hậu Hương Giang, người mẫu Minh Tú, Á hậu Chuyển giới Quốc tế 2024 Nguyễn Tường San, Huỳnh Như, TikToker Phạm Thoại.