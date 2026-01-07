Tăng Phúc thân thiết bên đàn chị tài năng Huyền Baby: Khán giả đặt nghi vấn về một dự án âm nhạc mới?

Hai gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt – một "chàng trai vàng" của dòng nhạc ballad và một biểu tượng nhan sắc trẻ trung bền bỉ cùng dấu ấn đa vai trò, tài năng khiến khán giả không khỏi đặt câu hỏi: cả hai đang âm thầm chuẩn bị cho một dự án âm nhạc chung?

Khoảnh khắc thân thiết của "anh tài" Tăng Phúc và "chị đẹp" Huyền Baby khiến nentizen đặt dấu hỏi

Huyền Baby luôn gây ấn tượng với những vũ điệu cuốn hút và hình ảnh ngày càng chỉn chu, đặc biệt thời gian gần đây, giọng hát và thần thái biểu diễn của cô ngày càng cuốn hút hơn. Chính vì vậy, việc Tăng Phúc – nam ca sĩ nổi tiếng bởi chất giọng cảm xúc xuất hiện bên cạnh đàn chị thân thiết đã khiến không ít người hồi hộp chờ đợi một màn kết hợp độc đáo giữa "trai tài – gái sắc".

Tuy nhiên, những dự đoán đầy hào hứng ấy nhanh chóng được "hé màn" theo một hướng khác. Theo chia sẻ mới đây trên mạng xã hội của cả hai, hóa ra không phải một dự án âm nhạc bí mật, mà Lavish Clinic – By Huyền Baby mới chính là điểm giao nhau của cả hai – một trong những thẩm mỹ viện uy tín ở TP.HCM được nhiều nghệ sĩ tin chọn.

Tăng Phúc lựa chọn chăm sóc diện mạo theo phác đồ cá nhân hóa tại Lavish Clinic – By Huyền Baby.

Nhan sắc – yếu tố góp phần tạo nên phong độ nghệ sĩ

Sự xuất hiện phong độ của Tăng Phúc trong MV "Xem như" vừa ra mắt được xem là minh chứng rõ nét cho hình ảnh ngày càng chín muồi của nam ca sĩ. Bên cạnh giọng hát da diết quen thuộc, anh gây ấn tượng với vẻ ngoài điềm tĩnh, thần thái cuốn hút. Gương mặt săn gọn, làn da sáng khỏe đã góp phần giúp sản phẩm âm nhạc này nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Tăng Phúc trong MV "Xem như" vừa ra mắt

Trong showbiz, ngoài giọng hát và kỹ thuật biểu diễn, ngoại hình và phong độ luôn là yếu tố quan trọng giúp nghệ sĩ ghi điểm với công chúng. Tăng Phúc được xem là hình mẫu của một nghệ sĩ nam nghiêm túc với nghề: chỉn chu trong âm nhạc và kỹ lưỡng trong hình ảnh. Ngay từ những ngày đầu theo đuổi con đường ca hát, anh đã xây dựng phong cách gọn gàng, tinh tế, phù hợp với dòng nhạc trữ tình mà mình theo đuổi.

Để duy trì hình ảnh ấy giữa lịch trình dày đặc, Tăng Phúc đã lựa chọn Lavish Clinic – By Huyền Baby – địa chỉ thường được nhắc đến trong danh sách viện thẩm mỹ uy tín ở TP.HCM – làm nơi đồng hành chăm sóc diện mạo lâu dài.

Gương mặt săn gọn, làn da sáng khỏe góp phần giúp Tăng Phúc duy trì phong độ.

Với sự "cầu toàn" vốn có, nam ca sĩ ưu tiên các phác đồ cá nhân hóa, hướng đến việc nâng cơ, trẻ hóa da và giữ nét tự nhiên thay vì thay đổi quá đà. Đây cũng là lý do Lavish được nhiều khách hàng đánh giá là thẩm mỹ viện uy tín TP.HCM, đặc biệt tại khu vực trung tâm khi tọa lạc ngay trung tâm thành phố - đối diện Saigon Center.

Khi nam giới hiện đại chủ động chăm sóc diện mạo

Ngày nay, việc chăm sóc da và ngoại hình không còn là câu chuyện riêng của phái đẹp. Nhiều nghệ sĩ nam cũng chủ động đầu tư cho diện mạo như một phần quan trọng trong hành trình làm nghề. Với Tăng Phúc, việc giữ gương mặt săn gọn, thần sắc ổn định không chỉ giúp anh tự tin hơn khi đứng trước ống kính, mà còn thể hiện sự tôn trọng dành cho khán giả và chính sự nghiệp của mình.

Ca sĩ Tăng Phúc và quản lý tại Lavish Clinic - nơi đồng hành cùng nam ca sĩ trong hành trình duy trì phong độ và hình ảnh chuyên nghiệp.

Sự xuất hiện của Tăng Phúc tại Lavish Clinic vì thế cũng phản ánh rõ xu hướng mới: nam giới ngày càng ưu tiên lựa chọn những cơ sở có chuyên môn vững, công nghệ hiện đại và định hướng chăm sóc dài hạn. Không đơn thuần là "làm đẹp", đây là cách các nghệ sĩ duy trì phong độ, hình ảnh chuyên nghiệp theo thời gian. Chính những tiêu chí khắt khe này khiến Lavish Clinic thường xuyên được nhắc đến trong danh sách top thẩm mỹ viện uy tín tại TP.HCM, đặc biệt trong nhóm khách hàng là người nổi tiếng và giới sáng tạo.

Việc Tăng Phúc thân thiết xuất hiện bên Huyền Baby vì thế không phải là một "cú bắt tay" âm nhạc, mà mở ra câu chuyện thú vị về sự đồng hành phía sau hậu trường. Trong vai trò người sáng lập Lavish Clinic, Huyền Baby không chỉ là một doanh nhân mà còn được xem như người tư vấn, đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ trong việc xây dựng hình ảnh phù hợp với từng giai đoạn sự nghiệp.

Không ngẫu nhiên khi Lavish Clinic thường xuyên được nhiều nghệ sĩ tin chọn và được giới làm đẹp đánh giá cao, thậm chí được nhắc đến như một trong những thẩm mỹ viện tốt nhất TP.HCM ở phân khúc thẩm mỹ nội khoa công nghệ cao. Với hệ thống công nghệ từ Âu – Mỹ và đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, Lavish theo đuổi các giải pháp trẻ hóa không xâm lấn, cá nhân hóa theo từng khách hàng.

Biết đâu, chính sự đồng hành này lại khiến khán giả càng thêm tò mò, chờ đợi những dấu ấn mới – dù là trên màn ảnh hay trong âm nhạc – từ hai cái tên luôn biết cách làm mình tỏa sáng theo cách rất riêng.

