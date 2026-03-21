Tận thấy căn nhà “tổ chim” treo lơ lửng bên hông khu tập thể cũ tại Hà Nội: "Nhà của người liều"

Có thể thấy căn nhà trong ảnh là một khối kiến trúc khá… “dị” giữa khu tập thể cũ. Phần nền bên dưới khá bình thường nhưng phía trên đua ra xa khỏi trục chính, được chống đỡ bằng hệ khung thép bên dưới, tạo cảm giác như một tổ chim lớn đang “lơ lửng” giữa không trung. Toàn bộ phần cơi nới được bao kín bằng tôn và cửa chớp kim loại, tạo thành một không gian sử dụng rộng hơn nhiều so với diện tích ban đầu. Đặc biệt, theo như thông tin đăng tải, căn nhà này có giá không hề rẻ.

Theo tìm hiểu, công trình này nằm tại khu B7, khu tập thể Tô Hiệu (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), với phần kết cấu nhô ra bất thường, treo lơ lửng trên không, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả người sinh sống phía dưới lẫn những người thường xuyên qua lại.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tình trạng cơi nới không chỉ xuất hiện riêng lẻ mà đã trở nên phổ biến tại các khu tập thể cũ trong khu vực, đặc biệt là tại khu tập thể Nghĩa Tân trên phố Tô Hiệu (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Khu tập thể này được xây dựng từ năm 1987, gồm 23 dãy nhà cao từ 3 đến 5 tầng, với diện tích mỗi căn hộ chỉ khoảng 18–20m². Sau gần 40 năm sử dụng, không gian sống chật hẹp đã khiến nhiều hộ dân tự ý mở rộng diện tích.

Phần cơi nới vươn ra khá nhiều so với cấu trúc nhà cũ (Ảnh: Như Hoàn)

Phần dưới nền được cơi nới bằng gỗ và khung thép

Hệ quả là các hạng mục “chuồng cọp” bằng sắt, bê tông xuất hiện dày đặc, bao phủ gần như toàn bộ mặt sau các tòa nhà. Ở tầng 1, nhiều hộ tận dụng khoảng sân chung phía sau để xây thêm phòng ở, bếp hoặc kho chứa. Khi các căn hộ phía dưới mở rộng, các tầng phía trên tiếp tục “đua” theo, hình thành những khối bê tông, khung sắt chồng chéo, nhô ra khỏi kết cấu ban đầu.

Từ tầng thấp đến tầng cao, các hạng mục cơi nới nối tiếp nhau, biến khu tập thể thành một “ma trận” xây dựng tự phát. Đáng chú ý, không ít trường hợp phần cơi nới vươn ra ngoài từ 5–7m, gần như “treo” toàn bộ diện tích mở rộng khỏi thân nhà. Tại một số căn hộ trên phố Tô Hiệu, diện tích sau cải tạo thậm chí tăng gấp đôi, gấp ba so với ban đầu, cho thấy mức độ cơi nới đã vượt xa quy mô nhỏ lẻ.

Đây không phải căn nhà duy nhất ở khu tập thể xuất hiện tình trạng cơi nới

Không chỉ làm biến dạng kiến trúc, nhiều hạng mục cơi nới hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Lớp che chắn bằng tôn, ván hoặc xi măng bong tróc, để lộ khung thép hoen gỉ. Một số vị trí xuất hiện dấu hiệu cong võng, nứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ rơi vỡ, đặc biệt trong điều kiện mưa bão, gió lớn. Những khối “chuồng cọp” treo lơ lửng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân.

Bên cạnh đó, việc lấn chiếm không gian chung còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Lối thoát hiểm bị thu hẹp, hệ thống điện đấu nối tự phát chằng chịt làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Nhiều khu vực cầu thang, hành lang bị chiếm dụng, gây khó khăn cho việc di chuyển cũng như công tác cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Tình trạng cơi nới có khả năng gây mất an toàn khu vực

Không chỉ cư dân sinh sống tại đây, những người kinh doanh phía dưới các khu vực cơi nới cũng luôn trong trạng thái bất an. Một tiểu thương cho biết, việc buôn bán diễn ra ngay dưới các hạng mục “chuồng cọp” khiến họ thường xuyên lo lắng, đặc biệt trong những ngày thời tiết xấu, song vẫn phải chấp nhận vì mưu sinh.