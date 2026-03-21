Giá vàng giảm mạnh, người Hà Nội chen chúc từ rạng sáng “bắt đáy”: "Giảm sâu thế này nên tranh thủ mua một ít"

Như Hoàn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 11:09 21/03/2026
Giá vàng SJC giảm sâu hơn 5 triệu đồng/lượng, người dân đổ xô xếp hàng từ rạng sáng để “bắt đáy”.

Sáng 21/3, thị trường vàng trong nước chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh khi giá vàng miếng SJC giảm ngay từ đầu phiên

Cụ thể, mở cửa giao dịch, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 168–171 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước đó

Diễn biến này đã nhanh chóng kích hoạt tâm lý “bắt đáy” của người dân, khiến nhu cầu mua vàng tăng đột biến

Ghi nhận tại một cửa hàng vàng trên địa bàn Cầu Giấy, từ sáng sớm, hàng trăm người đã đổ về xếp hàng chờ mua vàng dù cửa hàng chưa mở cửa

Dòng người kéo dài trước cửa tiệm, nhiều thời điểm tràn ra cả vỉa hè, tạo nên cảnh tượng đông đúc hiếm thấy.

Không ít người có mặt từ rất sớm để giữ chỗ

Anh Nguyễn Văn H cho biết: “Tôi đến từ khoảng 4h sáng, lúc đó đã có vài chục người đứng chờ. Giá giảm sâu thế này nên tranh thủ mua một ít, chứ sợ lát nữa đông quá không đến lượt.”

Một chị gái chia sẻ: “Mấy hôm trước giá cao quá nên chưa dám mua. Nay thấy giảm mạnh, tôi quyết định mua dần từng ít để tích lũy. Không dám mua nhiều một lúc vì giá còn có thể biến động.”

Một số người dân khác cũng cho biết họ không đặt nặng việc “lướt sóng” mà chủ yếu mua để tích trữ lâu dài

“Tôi mua vàng là để dành, nên cứ thấy giá xuống là mua thêm. Hy vọng vài tháng nữa giá sẽ tăng lại,” ông Lê Văn T. nói.

Theo ghi nhận, nhiều khách hàng lựa chọn mua số lượng nhỏ, từ nửa chỉ đến vài chỉ vàng, thay vì mua số lượng lớn như các đợt “sốt vàng” trước đây

Mở cửa phiên giao dịch 21/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 5,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 171-174 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hạ xuống mức 167,7-170,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Còn giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 5,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 600.000 đồng/lượng, lên mức 172,8-175,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước, giao dịch ở mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, chốt phiên ở mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng.


