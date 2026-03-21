Giá vàng giảm mạnh, người Hà Nội chen chúc từ rạng sáng “bắt đáy”: "Giảm sâu thế này nên tranh thủ mua một ít"

Mở cửa phiên giao dịch 21/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 5,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 171-174 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hạ xuống mức 167,7-170,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Còn giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 5,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 600.000 đồng/lượng, lên mức 172,8-175,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước, giao dịch ở mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, chốt phiên ở mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng.