Tận mắt thấy thông báo chuyển khoản thành công nhưng mãi không nhận được tiền, trò lừa đảo khó phát hiện, nhận ra thì đã muộn

Đồn công an Zhongbei thuộc Chi nhánh Tây Thanh, Công an thành phố Thiên Tân, Trung Quốc cho biết, nhận được trình báo của một số chủ cửa hàng trong khu vực rằng, một người đàn ông đã đến mua hàng và chuyển khoản thanh toán, người chủ cửa hàng tận mắt nhìn thấy thông báo thanh toán thành công nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền.

Cụ thể, một người đàn ông 30 tuổi vào cửa hàng ở thị trấn Zhongbei, quận Xiqing, Trung Quốc và mua hai điếu thuốc lá và hai chai Wuliangye, tổng trị giá 2.700 NDT (khoảng 9 triệu đồng). Khi kiểm tra, người đàn ông thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, nhập mật khẩu và số tiền, có thông báo thanh toán thành công.

Tuy nhiên, ông chủ không nhận được tin nhắn cho biết thanh toán đã thành công. Người đàn ông cho biết nguyên nhân là do anh ta đã hẹn trả chậm 24 giờ, chủ cửa hàng tin vào điều đó và cho người đàn ông đi về.

Bên cạnh đó, một cửa hàng khác cũng gặp phải trường hợp tương tự. Cụ thể, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đến một cửa hàng đồ ăn nhanh trên phố thương mại ở thị trấn Trung Bắc, Trung Quốc và mua một số loại đồ ăn nhẹ với tổng giá trị là 658 NDT (khoảng 3 triệu đồng). Người đàn ông cũng thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản và đưa cho nhân viên xem thông báo thanh toán thành công 658 NDT nhưng mãi chủ cửa hàng vẫn chưa nhận được tiền.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở 3 cửa hàng khác trong thời gian qua và các khoản thanh toán mua sắm không được chuyển vào tài khoản của người bán.

Không chỉ các chủ cửa hàng, tài xế xe công nghệ cũng gặp phải trường hợp tương tự. Cụ thể, một người đàn ông bắt taxi đi đến khu dân cư ở thị trấn Trung Bắc, Trung Quốc, sau khi đến nơi, tổng tiền chuyến đi là 106 NDT (khoảng 400 nghìn đồng). Người đàn ông nói Alipay và WeChat không trả được nên trả 200 NDT bằng chuyển khoản thẻ ngân hàng, còn tài xế trả lại 94 NDT tiền lẻ. Tuy nhiên, 200 NDT chưa được chuyển vào tài khoản người người tài xế mặc dù người tài xế tận mắt chứng kiến thông báo chuyển tiền thành công.

Đồn công an Zhongbei thuộc Chi nhánh Tây Thanh, Công an thành phố Thiên Tân, Trung Quốc cho biết, nhiều tài xế đã gặp phải tình trạng này trong thời gian gia.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ nhiều doanh nghiệp, Đồn công an Trung Bắc thuộc Cục Công an Tây Thanh, Trung Quốc đã ngay lập tức phối hợp với các phòng ban liên quan của ngành để điều tra vụ việc. Qua phân tích và phán đoán, các cán bộ công an nhận thấy các nghi phạm trong nhiều vụ án đều là nam giới ở độ tuổi 30, có chiều cao trung bình, sau nhiều lần nhận dạng và theo dõi, công an xác định nhiều vụ án do một người thực hiện.

Sau nhiều nỗ lực, một người đàn ông tên Zhang đã lọt vào tầm ngắm của công an. Sau một thời gian nằm vùng, công an thuộc Đồn công an Trung Bắc đã bắt giữ nghi phạm hình sự Zhang. Sau khi thẩm vấn, Zhang khai rằng anh ta không có tiền trong tài khoản ngân hàng và chọn cách trì hoãn thanh toán trong 24 giờ mỗi lần chuyển khoản.

Trong trường hợp bình thường, nếu tiền không đến sau khi hết thời gian, thông báo "Chuyển tiền không thành công" sẽ hiển thị. Nhưng chỉ cần thực hiện thao tác chuyển khoản thì sẽ có "thông báo chuyển khoản thành công" , anh ta sẽ đưa biên nhận này cho người bán, khiến đối phương lầm tưởng rằng thanh toán đã thành công.

Anh ta cũng thú nhận rằng anh ta đã sử dụng phương pháp tương tự để thực hiện hành vi lừa đảo ở Bắc Kinh và các khu vực khác trong thành phố. Sau khi làm việc, Zhang đã bị giam giữ theo quy định của pháp luật.

Ngoài trường hợp này, công an cũng cảnh báo trường hợp làm giả biên lai chuyển tiền. Cụ thể, các đối tượng đề nghị chuyển khoản theo hình thức Internet Banking cho người bán hàng. Nhưng thực chất là không có việc chuyển tiền thật, mà các đối tượng đã dùng một số phần mềm tạo dựng bill thanh toán giả rồi đưa cho người bán hàng xem nhằm chứng minh là đã thực hiện việc chuyển khoản. Cho đến khi các nạn nhân không thấy tài khoản báo có tiền và nhận ra mình đã bị lừa, thì các đối tượng đã "cao chạy xa bay".

Để tránh trở thành "mồi ngon" của kẻ xấu, công an cảnh báo người dân, nếu sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công.