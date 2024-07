Khốc liệt nhất lúc này: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi, show nào đang viral hơn?

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi là 2 gameshow âm nhạc đình đám nhất mùa hè này. Thậm chí, 2 chương trình còn được xem là "đối đầu" nhau khi cùng mời hàng chục nam nghệ sĩ Vbiz tham gia thi đấu ca hát, cùng xếp khung giờ phát sóng vào giờ vàng tối thứ Bảy hàng tuần.

Lượt xem và thảo luận về 2 show này cũng đang "đốt cháy" mạng xã hội những ngày qua. Tuy nhiên, thật khó để đoán định đâu mới là chương trình đang thu hút sự quan tâm của khán giả nhiều hơn. Một vài con số thống kê dưới đây có thể được xem là thước đo để đánh giá, giúp netizen nhận định được "thế trận" hiện tại.

Các số liệu trong bài viết được ghi nhận vào trưa 2/7/2024, bốn ngày sau lần lên sóng gần nhất của cả 2 chương trình vào tối 29/6. Theo đó, đây là thời điểm phát sóng tập đầu tiên của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cũng là ngày công chiếu tập 3 của Anh Trai Say Hi.

Theo Biểu đồ so sánh các chủ đề hot nhất trên mạng xã hội của SocialTrend, trong vòng 24h qua, Anh Trai Say Hi nhận được lượng thảo luận nhiều hơn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, với tổng lượng thảo luận lần lượt là 244,77k và 159,46k.

Chi tiết hơn, Anh Trai Say Hi hiện có 1.072 bài viết, 126.363 bình luận và 117.337 chia sẻ. Trong khi đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hiện có 671 bài viết, 88.081 bình luận và 70.712 chia sẻ.

Đáng chú ý, tổng lượng tương tác của Anh Trai Say Hi hiện cao hơn gấp gần 3 lần so với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Theo đó, Anh Trai Say Hi thu về 10,49M tương tác, với chỉ số cảm xúc là 0,43 (chỉ số này được tính từ -1 là tiêu cực cho đến 1 là tích cực). Về phía Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, chương trình đang có 3,56M tương tác, với chỉ số cảm xúc là 0,37.

Trên tab Thịnh hành của YouTube, nền tảng mà cả 2 chương trình cùng phát sóng trực tiếp vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, tập 3 của Anh Trai Say Hi đang xếp hạng 2 với 4,1 triệu lượt xem, cao hơn so với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Chương trình này hiện xếp hạng 6 trong tab Thịnh hành, nhận được 2,6 triệu lượt xem.

Trên nền tảng TikTok, xu hướng có phần ngược lại, với sự thắng thế từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai so với đối thủ. Hashtag #anhtraivuotnganchonggai đang có 3k bài đăng với 90M lượt xem, đứng hạng 6 trong top trending hiện tại.

Trong khi đó, hashtag #anhtraisayhi hoàn toàn biến mất khỏi top 100. Tuy vậy, vẫn còn "vớt vát" một chút là hashtag #atsh đang đứng hạng 52, với 614 bài đăng và 10M lượt xem. Con số này so với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn còn chạy xa.

Nhìn chung, Anh Trai Say Hi đang có phần nhỉnh hơn về chỉ số trên mạng xã hội. Điều này có lẽ một phần xuất phát từ việc chương trình có lợi thế "3 bích đi trước", đã phát sóng được 3 tập. Trong khi đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mới lên sóng lần đầu.

Tuy vậy, có thể thấy lượt xem, lượt quan tâm và tương tác của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng đang khá sít sao với Anh Trai Say Hi. Thậm chí, ở một số thời điểm (không thống kê trong bài), Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã có chỉ số áp đảo đối thủ.

Cũng cần phải lưu ý, số liệu trên đây chỉ được ghi nhận ở một thời điểm nhất định, chỉ phần nào giúp khán giả có cái nhìn về hiệu ứng của hai chương trình trong những ngày qua, chứ không mang tính đánh giá tổng quan.

