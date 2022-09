Tận hưởng đêm trăng Tết Trung thu ở Hội An với nhiều hoạt động đậm chất lễ hội truyền thống

Khi trước cứ mỗi dịp Trung thu Hội An lại tấp nập khách du lịch vì vẻ đẹp đậm chất Á Đông, tràn ngập đèn lồng cùng nhiều hoạt động đón Trung thu hoành tráng. Từ đợt nghỉ dịch kéo dài, ngành du lịch tạm ngưng, mọi hoạt động cấm tổ chức khiến Hội An neo khách buồn hơn hẳn. Năm nay Hội An rộn ràng trở lại để chào đón một cái Tết Trung thu cực kỳ náo nhiệt với nhiều hoạt động thi vị cho đêm trăng rằm.

Nguồn: Bùi Huy Khang

DI CHUYỂN

Nếu đi máy bay để đến Hội An thì du khách phải đáp ở sân bay Đà Nẵng, sau đó di chuyển đường bộ đến Phố cổ Hội An mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Hiện tại, giá vé máy bay xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) hoặc sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến Đà Nẵng đang dao động khoảng 1.500.000đ/chiều/người vào những ngày Tết Trung thu sắp đến gần. Nếu mọi người muốn tham quan Phố cổ, thưởng trăng, chụp hình kỷ niệm dịp lễ này thì nên đặt vé sớm để tiết kiệm chi phí.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TẬN HƯỞNG TRUNG THU TẠI HỘI AN

Thả hoa đăng trên sông



Đến Hội An vào ngày rằm hàng tháng thì không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc hoa đăng rực sáng trôi dọc cả một bờ sông Hoài. Du khách thường tập trung khá đông ở hai bên bờ sông hoặc đi thuyền trên sông khi trời ngả tối để thực hiện nghi thức thả đèn. Hoạt động thả hoa đăng mang đầy giá trị tâm linh và văn hoá Việt Nam này sẽ có mỗi ngày vào dịp Tết Trung thu. Đèn sau khi thắp sáng được thả xuống nước mang ý nghĩa cầu bình an cho gia đình, thể hiện tấm lòng thành kính với cha mẹ, tổ tiên cũng như nguyện ước một điều gì với tâm trí thiện lành. Rằm Trung thu chính là thời điểm diễn ra Lễ hội Hoa Đăng Hội An hoành tráng và đông du khách nhất.

Nguồn: @god_byeol, @haivan.lt, Trần Lê Ngọc Thắng, culaochamtourist

Tham gia trò chơi dân gian



Một nét đẹp văn hóa mà du khách không nên bỏ qua khi đến Hội An chính là đến khu trò chơi dân gian như bịt mắt đập nồi, bài chòi,... Đặc biệt, bài chòi đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. Những trò chơi này ngoài khơi gợi lại ký ức tuổi thơ sẽ mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ về một nét văn hoá xưa của người Việt. Du khách có thể đến Công viên Ấn Tượng - Hội An để được tham gia trò chơi, tận hưởng đêm trăng vui vẻ, rộn ràng cùng bạn bè và đông đúc du khách tham gia khác. Bên cạnh các trò chơi dân gian đặc trưng thì lớp truyền khẩu dân ca cũng là một loại hình văn hóa độc đáo mà bạn nên đến xem.

Nguồn: vinpearl, alongwalker

Thưởng trà nóng cùng bánh trung thu

Đến Hội An dịp Trung Thu không thể bỏ qua thú thưởng trà cùng bánh trung thu thanh đạm. Nép tại Phố cổ bình yên là những quán trà mang phong cách cổ kính và mộc mạc như Reaching Out Teahouse, Cocobana Tea Rooms & Garden, The Bird House Hoian, A little Hoi An... Nếu bạn muốn có một khoảng nghỉ yên bình trong chuyến đi, không xô bồ náo nhiệt, chỉ ngồi nhâm nhi trà cùng chút bánh ngọt, trò chuyện cùng bạn bè hay người yêu thì nhớ ghé vào tiệm trà. Không gian ở những quán trên sẽ mang đến cho bạn một Trung thu đầy thi vị.

Nguồn: A little Hoi An - Coffee and tea, Reaching Out Teahouse

Nguồn: Hieunguyen

Dạo phố ngắm đèn lồng



Cứ mỗi dịp Trung Thu, đèn lồng ở Hội An lại được trang trí hoành tráng và rực rỡ hơn bao giờ hết. Khung cảnh ngập tràn đèn lồng tại con phố cổ tạo nên một vẻ đẹp vừa lộng lẫy lại vừa riêng biệt đủ để du khách cho ra ngàn tấm hình sống ảo đẹp. Ở Hội An, hầu như nhà nào cũng treo đèn lồng, đặc biệt các cửa hàng, nhà hàng kinh doanh. Đèn lồng ở Hội An rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng, vừa loanh quanh dạo phố vừa ngắm nghía đèn lồng có khi bạn sẽ tốn hơn giờ đồng hồ cho thú vui từ "linh hồn" của phố cổ.

Nguồn: Hieunguyen

Nguồn: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên, Bùi Huy Khang, Chinh Nguyễn, Henry Duong

Ngồi thuyền ngắm trăng

Dọc bờ Sông Hoài sẽ có rất nhiều lời mời gọi xuống thuyền dạo mát, ngắm trăng. Chỉ với giá 20.000đ - 30.000đ/người, bạn sẽ được chở dạo quanh để nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của Phố cổ khi đã lên đèn. Đây một hoạt động khá lý tưởng mang lại cảm nhận vô cùng lãng mạn, nên thơ. Ngồi trên thuyền trôi chậm rãi, vừa tận hưởng làn gió mát, vừa thả lỏng tâm hồn để ngắm trăng là một trải nghiệm nên thử khi đến Hội An.

LƯU TRÚ Ở ĐÂU?

Cosiha Homestay

Địa chỉ: 16 Trần Quang Khải, Cẩm Châu, Hội An - SĐT: 0916139379

Homestay ở đây thích hợp với nhóm bạn hoặc gia đình từ 10 đến 12 người. Không gian mát mẻ ngập tràn cây xanh cùng hồ bơi khá sạch sẽ. Phòng được trang trí khá ấm cúng, chỉn chu cùng dịch vụ tốt, mặc dù giá chỉ từ 600.000đ/phòng/đêm. Homestay cách Công viên Ấn Tượng khoảng 400m và trung tâm TP.Hội An 2km. Gần homestay sẽ tiện đường đi bãi biển Cửa Đại, Vinpearl Nam Hội An hoặc rừng dừa Bảy Mẫu.

Nguồn: Cosiha Homestay

Coco Viet Homestay

Địa chỉ: 32A Lê Quý Đôn, Phường Cẩm Phổ, Hội An - SĐT: 0934987980

Homestay này mang lối thiết kế truyền thống đậm nét Hội An, cùng nhiều tông màu ấm như đỏ, vàng, nâu, xanh lá. Coco Viet Homestay có không gian thoáng đãng, rộng rãi, đồ nội thất độc đáo như tranh gỗ xưa, đèn chùm đồng cổ kiểu Pháp, ghế hộp bao cấp,... với những ai yêu thích họa tiết cổ xưa và chứa đựng giá trị văn hóa lâu đời thì không thể bỏ qua homestay trên. Homestay nằm ngay khu dân cư nên có giá 600.000đ/phòng giường đôi/đêm và 1.200.000đ/phòng gia đình/đêm nhưng ở trung tâm thành phố nên rất tiện cho du khách trong việc di chuyển.

Nguồn: Coco Viet Homestay Hội An

Alsahar Villa



Địa chỉ: 77/5 Nguyễn Duy Hiệu, Cẩm Châu, Hội An - SĐT: 0905519971

Nơi đây được mệnh danh "Ốc đảo Ma-Rốc" giữa lòng phố cổ với phong cách thiết kế từ nhiều nền văn hóa khác như Châu Phi, Địa Trung Hải và Châu Âu tạo cảm giác tích cực, năng động cho căn nhà. Villa này nằm bên cạnh con sông Hoài nên cũng mang cảm giác bình yên, thoải mái. Villa sẽ phù hợp các cặp đôi hoặc nhóm bạn, gia đình từ 4 đến 15 người, giá phòng cho 4 người khoảng 1.600.000/phòng/đêm.

Nguồn: Nguyễn Hiền, Hoàng Hoa, Tô Chu

ĐẶC SẢN HỘI AN ĐỪNG BỎ LỠ!

Đến Hội An, nhất định phải thử các món ngon như cao lầu Hội An, bánh đập hến xào, bánh vạc, tào phớ, xu xoa, chè Hội An, mì quảng Hội An, bánh mì Phượng... để lễ Trung thu trọn vẹn cả thưởng trăng đẹp lẫn thưởng thức ẩm thực ngon.