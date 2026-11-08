Tắm vòi hoa sen hay tắm chậu tốt hơn cho sức khỏe?

Bạn đang tắm vòi hoa sen hay tắm chậu?

Tắm vòi hoa sen hay dùng chậu và gáo? Đây có lẽ là chuyện chẳng mấy ai nghĩ ngợi, bởi mỗi người thường đã quen với một cách tắm từ lâu. Người thích đứng dưới làn nước chảy ào ào, người lại thấy dùng chậu dội nước mới thực sự sạch sẽ, thoải mái.

Thế nhưng, xét về vệ sinh cơ thể và sức khỏe làn da, hai cách tắm này có một số điểm khác biệt đáng chú ý. Vậy đâu mới là lựa chọn tốt hơn?

Tắm vòi hoa sen

Không khó hiểu khi vòi hoa sen ngày càng phổ biến trong các gia đình. Chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ và áp lực nước phù hợp, bạn đã có thể nhanh chóng làm sạch cơ thể mà không mất nhiều công sức.

Một trong những ưu điểm của cách tắm này là dòng nước chảy liên tục, giúp cuốn trôi mồ hôi, bụi bẩn và xà phòng trên da. Nước cũng dễ dàng tiếp cận những vùng cơ thể khó vệ sinh như lưng, vai, cổ và chân.

Đặc biệt, nước sau khi sử dụng sẽ thoát xuống cống thay vì được giữ lại trong chậu. Điều này giúp hạn chế việc tiếp xúc nhiều lần với phần nước đã lẫn xà phòng và chất bẩn từ cơ thể.

Với người bận rộn, người cao tuổi hoặc những người gặp khó khăn khi phải cúi xuống múc nước, vòi hoa sen cũng là lựa chọn thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, đừng nghĩ cứ tắm vòi hoa sen là mặc nhiên sạch sẽ. Đầu vòi, dây dẫn nước và các bề mặt trong phòng tắm vẫn cần được vệ sinh định kỳ. Nếu lâu ngày không làm sạch, cặn bẩn có thể tích tụ bên trong đầu vòi.

Tắm bằng chậu

Dù vòi hoa sen ngày càng phổ biến, tắm bằng chậu và gáo vẫn là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình Việt.

Ưu điểm dễ thấy nhất của cách tắm này là có thể chủ động kiểm soát lượng nước sử dụng. Bạn cũng dễ dàng pha nước nóng và nước lạnh để đạt nhiệt độ mong muốn, đặc biệt hữu ích vào những ngày trời lạnh hoặc khi không có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ tự động.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách sử dụng nước. Nếu dùng đi dùng lại một chậu nước để dội lên người mà không thay nước, bụi bẩn, mồ hôi và xà phòng có thể tích tụ. Khi đó, hiệu quả làm sạch cơ thể sẽ không còn được đảm bảo như mong muốn. Ngoài ra, chậu và gáo tắm cần được rửa sạch, để khô sau khi sử dụng. Không nên dùng chung khăn tắm hoặc các vật dụng vệ sinh cá nhân với người khác, đặc biệt trong gia đình có người mắc bệnh ngoài da.

Nói cách khác, tắm bằng chậu không phải là cách tắm kém vệ sinh. Điều quan trọng là nguồn nước phải sạch, dụng cụ được vệ sinh thường xuyên và không tái sử dụng phần nước đã bẩn.

Cách tắm nào tốt hơn cho làn da?

Nếu xét về sự thuận tiện trong việc làm sạch, vòi hoa sen có lợi thế nhờ dòng nước liên tục. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tắm vòi hoa sen luôn tốt hơn cho làn da. Trên thực tế, nhiệt độ nước và thời gian tắm mới là những yếu tố rất đáng quan tâm.

Nhiều người có thói quen tắm nước thật nóng, đặc biệt vào mùa đông vì cảm giác thư giãn, dễ chịu. Nhưng nước quá nóng có thể lấy đi lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da, khiến da mất độ ẩm, trở nên khô ráp, căng tức và dễ ngứa.

Theo khuyến nghị của các bác sĩ da liễu thuộc Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), người có làn da khô nên giới hạn thời gian tắm trong khoảng 5-10 phút, sử dụng nước ấm thay vì nước nóng. Sau khi tắm, nên nhẹ nhàng thấm khô da bằng khăn mềm và thoa kem dưỡng ẩm khi da vẫn còn hơi ẩm.

Với người thường xuyên bị khô da, da nhạy cảm hoặc mắc bệnh lý da liễu như viêm da cơ địa, việc lựa chọn sữa tắm dịu nhẹ, hạn chế chà xát mạnh cũng rất quan trọng.

4 lưu ý khi tắm để bảo vệ sức khỏe

Dù chọn vòi hoa sen hay chậu nước, bạn vẫn nên duy trì một số nguyên tắc dưới đây:

Không tắm bằng nước quá nóng: Nước ấm vừa phải giúp cơ thể dễ chịu mà hạn chế nguy cơ làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da.

Không tắm quá lâu: Khoảng 5-10 phút thường là thời gian phù hợp để vệ sinh cơ thể hằng ngày, đặc biệt với người có làn da khô.

Chú ý vệ sinh những vùng dễ tích tụ mồ hôi: Nách, bẹn, bàn chân và các nếp gấp da cần được làm sạch nhẹ nhàng. Sau khi tắm, nên lau khô những vùng da dễ bị ẩm.

Giữ dụng cụ tắm sạch sẽ: Thường xuyên vệ sinh đầu vòi hoa sen, chậu và gáo tắm. Khăn tắm cũng cần được giặt, phơi khô và không nên dùng chung.

Đặc biệt, người cao tuổi cần chú ý nguy cơ trơn trượt trong phòng tắm, có thể lắp tay vịn hoặc sử dụng thảm chống trượt. Với trẻ nhỏ, người lớn cần giám sát trong suốt quá trình tắm và kiểm tra nhiệt độ nước trước khi cho trẻ sử dụng.

Nhìn chung, không có một cách tắm duy nhất phù hợp với tất cả mọi người. Vòi hoa sen thuận tiện trong việc làm sạch, còn chậu nước vẫn có thể đảm bảo vệ sinh nếu được sử dụng đúng cách. Thay vì quá băn khoăn nên chọn cách nào, hãy chú ý đến nhiệt độ nước, thời gian tắm và vệ sinh dụng cụ thường xuyên. Đôi khi, chính những chi tiết nhỏ trong thói quen hằng ngày mới là điều quyết định làn da có được chăm sóc tốt hay không.

(Ảnh minh họa: Internet)