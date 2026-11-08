Từ đầu năm đến ngày 4/11, Đắk Lắk ghi nhận hơn 11.000 ca sốt xuất huyết Dengue và 3 trường hợp tử vong, ngành Y tế đang tăng cường các biện pháp phòng dịch.

Ngành Y tế Đắk Lắk phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực ghi nhận ca bệnh và nơi có nguy cơ cao của bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, sốt xuất huyết Dengue (SXHD) tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn. Năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận gần 15.000 ca mắc, 13 ca tử vong; năm 2023 có gần 7.300 ca mắc, 8 ca tử vong; năm 2024 ghi nhận gần 10.000 ca mắc, 4 ca tử vong. Năm 2025, sau sáp nhập tỉnh, số ca mắc là hơn 9.300, với 5 trường hợp tử vong. Riêng từ đầu năm 2026 đến ngày 4/11, toàn tỉnh ghi nhận hơn 11.000 ca mắc và 3 ca tử vong.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, cho biết hằng năm, đơn vị tham mưu Sở Y tế xây dựng phương án phòng, chống dịch chủ động. Công tác giám sát muỗi truyền bệnh, phát hiện ca mắc, xử lý ổ dịch và phun hóa chất tại khu vực nguy cơ cao được triển khai thường xuyên. Ngành y tế cũng tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực giám sát, chẩn đoán và điều trị cho cán bộ tuyến cơ sở.

Từ trung tuần tháng 10/2026 đến nay, Trung tâm đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho 450 cán bộ y tế tại 102 xã, phường và 24 trung tâm y tế khu vực về nhận biết ca bệnh, giám sát và xử lý ổ dịch, nhận diện muỗi truyền bệnh cũng như kỹ thuật phun hóa chất.

Theo bác sĩ Hoàng Hải Phúc, một trong những nguy cơ khiến bệnh diễn biến nặng là người dân chủ quan khi sốt, tự mua thuốc điều trị hoặc tự ý truyền dịch, chỉ đến bệnh viện khi tình trạng đã nghiêm trọng. Đặc biệt, trong giai đoạn ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, người mắc sốt xuất huyết có thể xuất hiện tình trạng thoát huyết tương, dẫn đến sốc, xuất huyết nặng, suy đa cơ quan và rối loạn đông máu. Vì vậy, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng, tử vong.

Tại khu vực Sơn Hòa, tính đến ngày 5/11, địa phương ghi nhận 195 ca mắc sốt xuất huyết, thuộc nhóm khu vực có số ca cao tại phía Đông tỉnh. Ông Nguyễn Thượng Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Sơn Hòa, cho biết các trường hợp đến khám có biểu hiện sốt, phát ban đều được kiểm tra, xét nghiệm để phát hiện sốt rét và sốt xuất huyết. Khi phát hiện ca bệnh, đơn vị thông báo cho trạm y tế xã phối hợp điều tra dịch tễ, triển khai biện pháp xử lý theo quy định.

Trong 10 tháng qua, Trung tâm Y tế Sơn Hòa cũng hỗ trợ hai đợt phun hóa chất chủ động tại thôn Tân Phú, xã Sơn Hòa và buôn Ea Chà Rang, xã Suối Trai – những địa bàn được đánh giá có nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp. Công tác điều tra dịch tễ, giám sát muỗi, bọ gậy và vệ sinh môi trường được triển khai nhằm xác định khu vực nguy cơ, xử lý nguồn lây.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Huỳnh Lê Xuân Bích cho biết, ngay từ đầu năm 2026, Sở đã chỉ đạo các cơ sở y tế công lập và tư nhân phối hợp triển khai đồng thời công tác dự phòng và điều trị. Các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động phương án thu dung, điều trị, chuẩn bị thuốc, vật tư y tế và nguồn máu để sẵn sàng ứng phó khi dịch diễn biến phức tạp. Trong khi đó, hệ dự phòng tập trung tuyên truyền, giám sát và xử lý ổ dịch, phối hợp với chính quyền địa phương huy động người dân tham gia phòng bệnh.

Ngành Y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động loại bỏ nơi muỗi sinh sản bằng cách đậy kín dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy, thu gom vật dụng phế thải có thể đọng nước, vệ sinh môi trường và khơi thông cống rãnh. Người dân cần ngủ màn, mặc quần áo dài để tránh muỗi đốt cả ban ngày lẫn ban đêm, phối hợp với ngành Y tế khi phun hóa chất phòng dịch.

Khi có biểu hiện sốt, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi và hướng dẫn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà hoặc truyền dịch. Sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc phát hiện sớm và theo dõi đúng hướng dẫn của nhân viên y tế giúp hạn chế nguy cơ diễn biến nặng.