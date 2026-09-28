Tắm hồ về, bé trai 14 tuổi xuất hiện dấu hiệu bất thường, phải cắt bỏ tinh hoàn

Sau khi nhảy từ trên bờ xuống hồ, bé trai 14 tuổi xuất hiện sưng đau nhưng gia đình không đưa đi khám ngay. Hai ngày sau, trẻ được xác định xoắn tinh hoàn phải gây hoại tử, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.

Ngày 28/9, Bệnh viện Bãi Cháy, Tp.Quảng Ninh cho biết vừa tiếp nhận một bé trai 14 tuổi, xã Quảng Hà, Tp.Quảng Ninh trong tình trạng sưng đau nhiều vùng bìu phải.

Theo lời kể của bệnh nhân và gia đình, khoảng 2 ngày trước khi vào viện, trẻ đi tắm hồ và nhảy từ trên bờ xuống, về nhà thấy sưng đau vùng tinh hoàn phải. Gia đình nghĩ con đau do nhảy từ trên cao xuống hồ nước nên chủ quan không đưa trẻ đến viện ngay.

Khi tình trạng đau tăng lên, trẻ mới được gia đình đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy khám. Khi vào viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, vùng bìu phải sưng nề, tấy đỏ, tinh hoàn phải đau nhiều.

Kết quả siêu âm doppler cho thấy tinh hoàn phải của trẻ tăng kích thước, nhu mô không đồng đều, không thấy tín hiệu mạch máu, phù hợp với tình trạng xoắn tinh hoàn.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Quyết cùng ê kíp tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn phải. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ chẩn đoán hoại tử do xoắn tinh hoàn phải và chỉ định phẫu thuật cấp cứu cho trẻ. Do bệnh nhân đến viện khi tình trạng xoắn đã kéo dài, tinh hoàn phải không còn khả năng bảo tồn, buộc phải cắt bỏ.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Quyết, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, xoắn tinh hoàn xảy ra khi tinh hoàn bị xoay quanh thừng tinh, làm cản trở hoặc ngừng hoàn toàn dòng máu đến tinh hoàn. Đây là một cấp cứu ngoại khoa, thường gặp ở trẻ em.

Trường hợp trẻ 14 tuổi trên là một lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh: khi trẻ xuất hiện đau hoặc sưng bất thường vùng bìu, tinh hoàn, không nên tự theo dõi tại nhà hoặc chờ triệu chứng tự hết. Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa càng sớm càng tốt.

Đặc biệt, với đau tinh hoàn khởi phát đột ngột và dữ dội, cần nghĩ đến khả năng xoắn tinh hoàn và không trì hoãn việc thăm khám, bởi thời gian có ý nghĩa quyết định đối với khả năng bảo tồn tinh hoàn.

Đừng chủ quan với cơn đau vùng tinh hoàn ở trẻ nam. Một triệu chứng tưởng đơn giản có thể là dấu hiệu của một tình trạng cấp cứu, và sự chậm trễ có thể khiến trẻ mất đi một bên tinh hoàn.