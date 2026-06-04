Tạm giữ shipper Nguyễn Huỳnh Thanh Luân

Nguyễn Huỳnh Thanh Luân đã dùng chiêu trò vờ hỏi mua rồi bất ngờ tăng ga phóng đi mất, cướp giật trắng trợn hàng trăm tờ vé số của một cụ già.

Ngày 4/6, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Huỳnh Thanh Luân (SN 1979, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, tối 2/6, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận trình báo của bà Nguyễn Thị Nho (SN 1967, ngụ ấp 122, xã Đông Thạnh) đang bán vé số tại trước nhà số 4/5B Bùi Công Trưng, ấp 126, xã Đông Thạnh thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy (không rõ loại xe và biển số) giả vờ hỏi mua vé số. Sau khi bà Nho đưa cho người đàn ông xấp vé số thì người này vờ lựa chọn.

Nghi phạm thời điểm bị bắt giữ

Lợi dụng bà Nho già yếu, người đàn ông cầm 130 tờ vé số (1,3 triệu đồng) rồi tăng ga xe bỏ chạy về đường Bùi Công Trừng về hướng phường Thới An. Sau đó, bà Nho tới công an trình báo.

Nhận tin, Công an vào cuộc điều tra truy xét. Đến 11h ngày 3/6, Công an phát hiện bắt giữ đối tượng nghi vấn là Nguyễn Huỳnh Thanh Luân nên đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ.

Tại Công an, Nguyễn Huỳnh Thành Luân khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản nêu trên của bà Nho. Công an thu giữ 98 tờ vé số và 1 xe máy biển số 59S3-65289. Qua xác minh ban đầu được biết Luân đã có 4 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản vào các năm 2000, 2005, 2016, 2017 và 2023 ; ra tù năm 2024 và hiện làm nghề chạy ôm công nghệ.

Qua đấu tranh, Nguyễn Huỳnh Thanh Luân tiếp tục khai nhận đã thực hiện thêm một vụ cướp giật vé số trước đó. Cụ thể, vào sáng 28/5, khi điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 55, đoạn qua xã Long Điền (TP.HCM), Luân phát hiện một phụ nữ lớn tuổi đang bán vé số ven đường nên dừng xe giả vờ hỏi mua. Trong lúc nạn nhân mất cảnh giác, đối tượng đã cướp giật 89 tờ vé số rồi tăng ga tẩu thoát.

Quá trình xác minh, công an xác định nạn nhân trong vụ việc này là bà Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1955, ngụ ấp Long Lâm, xã Long Điền, TP.HCM). Sau khi được lực lượng chức năng liên hệ, bà Thu đã đến Công an xã Long Điền trình báo vụ việc vào sáng 4/6.