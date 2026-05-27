Nam sinh chạy shipper bị trộm xe máy ở Hà Nội: Xót xa hoàn cảnh của nạn nhân

Nam sinh cho hay khi đi giao hàng cho khách, em có để xe ở ngoài và đã khóa cổ. Thế nhưng khi quay lại thì chiếc xe đã không còn ở vị trí ban đầu.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bài chia sẻ tìm xe máy của tài khoản Facebook có tên H.V.K. Theo lời kể của K., thì vào khoảng 17h55' chiều ngày 21/5 vừa qua, K. có tới một tòa chung cư ở Hoàng Mai (Hà Nội) để lấy hàng đi ship. Khi trở ra từ quán, chiếc xe máy của K. đã biến mất. Đó là một chiếc xe wave màu xanh nhám, xe tên chính chủ, biển kiểm soát 14-AM- XXX.32.

Ban đầu K. nghĩ có thể do bảo vệ ở khu vực này di chuyển vì mình đỗ sai chỗ, thế nhưng sau khi theo dõi camera an ninh của tòa chung cư thì phát hiện chiếc xe đã bị 2 đối tượng lạ bẻ khóa, trộm mất. Theo nội dung đoạn clip, thời điểm xảy ra sự việc, một nam shipper điều khiển xe máy tới chân tòa chung cư rồi đỗ xe đi vào trong quán. Vài phút sau, có hai người đàn ông chạy xe máy ngang qua. Một trong hai đã xuống, tiếp cận chiếc xe của nam shipper. Sau vài thao tác bẻ khóa, đối tượng nhảy lên xe máy rồi rời khỏi hiện trường.

Camera an ninh ghi lại sự việc.

Phát hiện sự việc, nam shipper đã trình báo công an, đồng thời chia sẻ sự việc lên mạng xã hội để mong nhanh chóng tìm lại chiếc xe - tài sản giá trị duy nhất trong nhà. Nam shipper bị trộm xe trong câu chuyện trên là nam sinh có tên H.V.K. (quê Quảng Ninh). K. hiện đang là sinh viên năm thứ 2, trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Chia sẻ sự việc trên Phụ nữ Việt Nam, K. cho biết chiếc xe máy là tài sản giá trị duy nhất của gia đình. Chiếc xe vừa là phương tiện cho em đi học vừa là "cần câu cơm" giúp em mưu sinh ở Hà Nội, đỡ một phần gánh nặng kinh tế cho mẹ ở quê. Gia đình em K. có hoàn cảnh khó khăn, nhà chỉ có 2 mẹ con sống với nhau. Ở quê, hai mẹ con cũng không có nhà và phải đi ở trọ. Hàng ngày, mẹ của K. đều đi làm bằng xe đạp.

Mất xe máy, không thể tiếp tục làm công việc shipper, nhưng K. cho biết bản thân sẽ không ngừng nỗ lực để việc học không bị ảnh hưởng. Báo Phụ nữ Việt Nam thông tin, hiện K. đang làm việc tại một kho hàng. Người chủ cũng tạo điều kiện cho K. mượn xe máy để phục vụ việc vận chuyển hàng hóa.