Hà Nội: Sang đường "hồn nhiên", nữ tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy, công an đang truy tìm

Nữ tài xế đang đi giữa đường thì bất ngờ tạt đầu hàng loạt phương tiện khác để rẽ trái.

Đoạn clip ghi lại diễn biến một vụ va chạm trên phố Hà Nội mới đây đã khiến người xem vô cùng bức xúc vì cách sang đường "như đi trong sân nhà" của một nữ tài xế. Trong đoạn clip, cô gái đang đi ở giữa đường thì bất ngờ tạt đầu nhiều phương tiện để rẽ trái. Thời điểm xảy ra sự việc, trên đường có nhiều phương tiện đang lưu thông.

Camera hành trình của một ô tô ghi lại diễn biến vụ va chạm.

Cú tạt bất ngờ đã khiến các phương tiện khác không kịp trở tay, một người đàn ông đi xe máy phía sau đã tông vào đuôi xe của cô gái rồi ngã xuống đường. Một xe máy khác phía sau không kịp phanh đã tông vào xe của người đàn ông, gây ra va chạm liên hoàn. Sau khi gây ra vụ tai nạn, nữ tài xế không dừng lại để xem tình hình mà phóng xe rời đi.

Được biết, vụ va chạm xảy ra tại khu vực gần nút giao Thái Hà - Chùa Bộc. Liên quan đến vụ việc, sáng 27/5, trao đổi trên báo Dân trí , chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) cho hay, đơn vị đang trích xuất camera, truy tìm cô gái có hành vi điều khiển xe máy, tạt đầu các phương tiện khác trong đoạn clip trên.