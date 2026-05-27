Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 6 ở Lâm Đồng bị nước lũ cuốn trôi khi đang chơi cùng bạn.

Ngày 27/5, lãnh đạo UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 6 bị nước cuốn trôi mất tích từ chiều 24/5.

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực hồ Đan Kia sau nhiều ngày lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm dọc các tuyến suối và khu vực hạ lưu.

Thi thể nữ sinh được tìm thấy trong hồ Đan Kia.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 24/5, tại khu vực con suối giáp ranh giữa Tổ dân phố B’Nơr B và Đăng Gia Dềt B (phường Lang Biang - Đà Lạt), bé gái 12 tuổi, học lớp 6, trong lúc đi chơi cùng bạn thì bất ngờ bị dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người gồm công an, dân quân, lực lượng cứu hộ cùng người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Bà Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Đảng uỷ phường Lang Biang - Đà Lạt, thăm hỏi, động viên gia đình nữ sinh.

Ghi nhận trong chiều 24/5, khu vực trung tâm Đà Lạt và Lạc Dương xuất hiện mưa giông lớn, nhiều nơi có mưa đá trong thời gian ngắn. Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về các con suối với lưu lượng lớn, dòng chảy mạnh và xiết.