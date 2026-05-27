Bất ngờ một tỉnh miền Trung nhảy vọt 16 bậc, lọt TOP 3 địa phương thu hút FDI cao nhất Việt Nam, bỏ xa nhiều cái tên "đáng gờm" như Hải Phòng, Bắc Ninh

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã trở thành điểm sáng trong bức tranh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của cả nước. Với hơn 2,25 tỷ USD vốn đăng ký mới, địa phương này không chỉ nhảy vọt 16 bậc trên bảng xếp hạng mà còn chễm chệ trong TOP 3 toàn quốc,...

Cú bứt phá tỷ đô, vượt mặt các "ông lớn"

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, tính chung trong 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh Nghệ An đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký lên tới 2.255,02 triệu USD (tương đương hơn 2,25 tỷ USD). Đây không chỉ là con số tăng trưởng ấn tượng mà còn cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của địa phương trong chiến lược phát triển công nghiệp và hội nhập quốc tế.

Kết quả ngoạn mục này đã giúp Nghệ An ghi nhận mức thăng hạng chưa từng có. Tỉnh nhảy vọt 16 bậc để chính thức lọt vào TOP 3 các địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước trong những tháng đầu năm. Đáng chú ý, con số 2,25 tỷ USD đã giúp tỉnh miền Trung này bỏ xa nhiều cái tên "đáng gờm" luôn dẫn đầu về công nghiệp và thu hút vốn ngoại như Bắc Ninh hay Hải Phòng.

Đặc điểm nổi bật nhất của dòng vốn FDI chảy vào Nghệ An kỳ này là chất lượng và quy mô. Toàn bộ 100% số vốn (hơn 2,25 tỷ USD) đều đến từ các dự án đăng ký mới hoàn toàn. Xuyên suốt 4 tháng, địa phương không có dự án nào điều chỉnh vốn hay phát sinh giao dịch mua bán cổ phần, cho thấy sức hấp dẫn nội tại từ môi trường đầu tư đã thu hút thành công "đại bàng" mang theo nguồn vốn tươi mới khổng lồ.

Siêu dự án giúp Nghệ An vươn lên TOP 3 cả nước về thu hút FDI

Phân tích dữ liệu chi tiết cho thấy, thứ hạng TOP 3 của Nghệ An gần như được định đoạt bởi sự 'bùng nổ' trong kỳ số liệu tháng 3/2026.

Trước đó, bức tranh FDI của tỉnh trong 2 tháng đầu năm diễn ra khá trầm lắng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 2/2026, toàn tỉnh chỉ thu hút được 3 dự án với tổng vốn đăng ký vỏn vẹn 3,32 triệu USD.

Tuy nhiên, cục diện đã xoay chuyển hoàn toàn chỉ sau một tháng. Cụ thể, đến hết quý I/2026, tổng vốn FDI vào Nghệ An đã nhảy vọt lên mức 2.255,02 triệu USD. Con số này đã giúp thứ hạng của Nghệ An nhảy vọt từ vị trí 19/29 lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các địa phương thu hút FDI cao nhất cả nước. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ riêng trong tháng 3, tỉnh đã đón nhận một "siêu dự án" cấp mới với quy mô vốn lên tới khoảng 2,25 tỷ USD.

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chinh)

Được biết, dự án này là dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Dự án có tầm quan trọng lớn, là dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư tại Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII). Đây là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ hiện nay.

Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2026 với tổng vốn đầu tư khoảng 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ USD. Dự án do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và Tập đoàn năng lượng SK Innovation (Hàn Quốc) đầu tư.

Dự án được đầu tư với quy mô gồm nhà máy nhiệt điện LNG (sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng) công suất 1.500MW, sử dụng hai tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp (mỗi tổ 750MW), dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án đi kèm kho chứa LNG dung tích khoảng 250.000m³, hệ thống tái hóa khí, cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu LNG trọng tải đến 150.000 tấn cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Mỗi năm, nhà máy dự kiến tiêu thụ khoảng 1,15 triệu tấn LNG nhập khẩu.

Dự án không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện ổn định, hiện đại, thân thiện môi trường cho hệ thống điện quốc gia mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, hạ tầng cảng biển, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, nâng cao năng lực thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định quyết tâm của tỉnh Nghệ An trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh và cam kết Net Zero của Việt Nam.

Theo Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I/2026 của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, thành tích thu hút hơn 2,25 tỷ USD càng trở nên có ý nghĩa khi được đặt trong bối cảnh vĩ mô toàn cầu đang đối mặt với nhiều cơn "gió ngược" như căng thẳng địa chính trị trên thế giới, chi phí vận tải leo thang đang làm gián đoạn dòng chảy thương mại và đầu tư quốc tế.

Việc Nghệ An bứt tốc, bỏ xa các cực tăng trưởng lâu năm ở phía Bắc để lọt vào TOP 3 cả nước không chỉ là một hiện tượng nhất thời, mà là minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch của dòng vốn ngoại. Những nỗ lực cải thiện hạ tầng (cảng biển, đường cao tốc, khu công nghiệp đồng bộ) và các chính sách trải thảm đỏ đón nhà đầu tư của tỉnh đang phát huy tác dụng mạnh mẽ. Dòng vốn khổng lồ này được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn về việc làm, xuất khẩu và thu ngân sách cho Nghệ An trong phần còn lại của năm 2026.