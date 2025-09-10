Tạm giữ hình sự "hotgirl" Phùng Thị Khánh Linh

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Phùng Thị Khánh Linh (SN 1994, trú tại: Xuân Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phùng Thị Khánh Linh. Ảnh: CA Hà Nội

Trước đó, vào ngày 07/9/2025, Công an xã Xuân Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị H về việc tài khoản ngân hàng của chị bị rút mất 8 triệu đồng và thanh toán đơn hàng Shopee trị giá hơn 31 triệu đồng. Công an xã Xuân Mai đã tiến hành xác minh và làm rõ thủ phạm là Phùng Thị Khánh Linh.

Theo điều tra, sáng ngày 06/9/2025, Linh đến quán làm Nail tại thôn Tân Bình, xã Xuân Mai. Đến trưa cùng ngày, lợi dụng sơ hở của chị H (nhân viên quán), Linh đã lấy ví, chụp lại thông tin thẻ ngân hàng.

Sau đó, đối tượng liên kết tài khoản Shopee trên điện thoại của mình với thẻ của chị H để đặt mua 01 điện thoại iPhone 16 Pro Max. Đến sáng 07/9/2025, Linh tiếp tục quay lại quán chụp ảnh căn cước và dùng điện thoại của chị H gọi tổng đài ngân hàng để đổi mã PIN thẻ ATM. Sau đó đối tượng lấy thẻ ngân hàng trong ví chị H đi rút 8 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Công an Thành phố khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa, bảo quản cẩn thận điện thoại cá nhân, giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng không để các đối tượng xấu tiếp cận, lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để chiếm đoạt tài sản.