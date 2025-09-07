Bắt giữ "hot girl" Lê Ngọc Như

Ngày 7/9, Công an phường Hải Châu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ thành công Lê Ngọc Như (24 tuổi, trú xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long) – đối tượng có quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, Lê Ngọc Như bị Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã số 12639/QĐTN-PC04 ngày 11/7/2025. Sau khi bỏ trốn, đối tượng di chuyển vào địa bàn Đà Nẵng. Qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình đối tượng, lúc 11h30 ngày 7/9, Công an phường Hải Châu đã triển khai lực lượng, kịp thời phát hiện và bắt giữ Như khi đang lẩn trốn.

Hiện Công an phường Hải Châu đang hoàn tất hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan để bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định pháp luật.