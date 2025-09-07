Công an TP HCM vào cuộc vụ tài xế J&T Express đánh đồng nghiệp ngay giữa đường

Tài xế J&T Express đánh đồng nghiệp ngay giữa đường tại TP HCM

Tối 7-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết Đội CSGT Bến Thành đang phối hợp xác minh làm rõ vụ việc mâu thuẫn giữa hai tài xế chở hàng trên đường Hoàng Diệu, phường Khánh Hội.

Thời điểm ghi lại vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip cho biết lúc 13 giờ ngày 7-9, trên đường Hoàng Diệu, tài xế điều khiển ô tô tải chở hàng của công ty J&T Express dùng hung khí đập kính xe và tấn công tài xế xe sau cũng của Công ty J&T Express.

Đội CSGT Bến Thành đã nhanh chóng tiếp cận thông tin, đến bảo vệ hiện trường; phối hợp Công an phường Khánh Hội đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại diện PC08 cho hay qua sự việc nêu trên, văn hóa khi tham gia giao thông, đặc biệt là hành vi ứng xử văn minh, lịch sự giữa những người tham gia giao thông cần phải được nâng cao hơn nữa, qua đó giúp cho lộ trình di chuyển được thuận lợi, an toàn, đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về giao thông TP HCM văn minh, hiện đại.