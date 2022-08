Tạm giữ 2 đối tượng liên quan vụ 40 người bơi qua sông về Việt Nam

Chiều 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lệ, 42 tuổi và Lê Văn Danh, 34 tuổi, cùng ở tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Đây chính là 2 đối tượng liên quan đến vụ 40 người trốn khỏi Casino bên Campuchia bơi qua sông về Việt Nam.



Sau thời gian tích cực điều tra, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú xác định, trong số 40 người trốn khỏi Casino bên Campuchia, sau đó bơi qua sông về Việt Nam, có 6 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia trước đó, do Lệ và Danh đưa qua.