Tạm biệt thời trang “Ninja” nhờ công nghệ chống nắng mỏng nhẹ này

Cách chống nắng "bằng niềm tin" này đang vô tình đi kèm cảm giác nóng bức và bất tiện, khiến việc chống nắng trở nên khó duy trì lâu dài. Tiêu chuẩn cho trang phục chống nắng hiện đại đã không còn bó hẹp ở độ dày hay màu sắc. Các thương hiệu đang hướng tới việc tạo ra những thiết kế mỏng nhẹ, hợp thời trang, thoải mái, phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ đi làm, đi học hay dạo phố.

Vậy nên, thay vì chọn chiếc áo dày, nhiều lớp, bạn vẫn có thể bảo vệ da một cách khoa học với chiếc áo sở hữu công nghệ cản tia UV đã được kiểm chứng.

"Độ dày vật lý" không đồng nghĩa với "tiêu chuẩn bảo vệ"

Thực tế hiện nay, nhiều người chấp nhận nóng bức, bí bách vì tin vào lớp vải dày sẽ chống nắng tốt hơn. Theo chuyên gia từ Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, khả năng chống UV của quần áo không phụ thuộc vào độ dày mỏng mà chính là ở chất liệu (1).

Theo Trung tâm MD Anderson, thuộc Đại học Texas (Mỹ), so với quần áo thông thường, các sản phẩm có khả năng chống UV có chất liệu, mật độ dệt và công nghệ xử lý riêng biệt (2). Phần lớn loại quần áo trong số này được dệt rất chặt để chặn tia cực tím. Trong khi một số khác được nhuộm hoặc xử lý hóa học tạo cho vải một lớp màng chống UV tự nhiên.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, khả năng chống nắng cũng suy giảm khi quần áo bị ẩm ướt. Khi đổ mồ hôi vì mặc đồ quá dày, vải bị ẩm và giãn ra tại các vùng hay cọ xát, hệ quả là khả năng cản UV giảm đáng kể. Khi đó, độ dày vật lý chỉ mang lại cảm giác an toàn, trong khi làn da vẫn đang "gồng mình" trước tác hại của tia UV.

Giữa giờ cao điểm, nhiều người chọn che chắn kín khi ra đường. Tuy nhiên, độ dày của trang phục không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với khả năng chống tia UV.

Chỉ số chống UV phổ biến trên quần áo hiện nay là UPF (viết tắt của Ultraviolet Protection Factor). Đây là chỉ số đo lường khả năng bảo vệ da khỏi tia tử ngoại (bao gồm UVA và UVB) của các sản phẩm may mặc. Chỉ số này càng cao đồng nghĩa với lượng tia UV bị chặn càng nhiều. Ví dụ, một sản phẩm quần áo có chỉ số UPF 50 có khả nắng chống 98% và chỉ cho phép 1/50 (tương đương 2%) tia UV tiếp xúc với da. Theo tiêu chuẩn từ Học viện Da liễu Hoa Kỳ, ngưỡng UPF từ 30 - 49 được xếp vào mức bảo vệ tốt và trên 50 là tối ưu. Trong khi các loại vải có chỉ số dưới 30 được xem là không đủ khả năng bảo vệ da hiệu quả (2).

Thực chất chất liệu vải mỏng nhẹ ngày nay vẫn có thể đạt chỉ số UPF cao nếu ứng dụng cấu trúc sợi vải đặc biệt hoặc công nghệ xử lý bề mặt, giúp bảo vệ da hiệu quả mà vẫn đảm bảo thoáng mát. Vì vậy, thay vì dựa vào cảm quan, việc tham khảo thông tin chỉ số UPF được công bố trên sản phẩm sẽ giúp bạn xác định chính xác khả năng chống tia UV.

Khi công nghệ "lên tiếng"

Chống nắng bằng công nghệ sợi vải là một trong những hướng đi được các nhà sản xuất, thương hiệu thời trang tìm kiếm nhằm mang lại trải nghiệm mặc thoải mái cho người tiêu dùng trong mùa hè. Các chất liệu này không chỉ đáp ứng yếu tố dễ mặc, thoáng mát và bền bỉ mà còn đảm bảo các tiêu chuẩn khoa học. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến hiệu quả bảo vệ thực tế, UNIQLO được biết đến là thương hiệu mang đến giải pháp chống tia UV dựa trên công nghệ có thông số minh bạch và dễ ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Từ 2004, thương hiệu đã không ngừng nghiên cứu và cải tiến công nghệ của dòng sản phẩm chống tia UV. Thay vì dựa vào độ dày, các trang phục ứng dụng cấu trúc sợi vải với cơ chế phản xạ và hấp thụ tia UV được tích hợp trực tiếp. Nhờ đó, sản phẩm có thể ngăn chặn hơn 90% tia UV* trong khi vẫn giữ được cảm giác nhẹ và thoải mái khi mặc.

UNIQLO minh họa thử nghiệm, giúp người tiêu dùng thấy rõ hiệu quả của chất liệu tích hợp khả năng chống tia UV. Nguồn: UNIQLO Việt Nam

Với những công nghệ độc quyền, các trang phục chống tia UV của UNIQLO kết hợp trên nhiều chất liệu nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau. AIRism mang lại cảm giác thoáng mát hay DRY-EX với đặc tính nhanh khô, giải quyết nỗi lo áo đẫm mồ hôi, gây bết dính và ảnh hưởng đến trải nghiệm mặc khi di chuyển ngoài trời.

Những thiết kế này ưu tiên tính ứng dụng cao. Từ đó, biến việc mặc trang phục chống nắng không còn quá cồng kềnh, mà là một trải nghiệm thoải mái.

Xu hướng tiêu dùng mới: Ít hơn nhưng hiệu quả hơn

Trong xu hướng tiêu dùng bền vững, cả nhà sản xuất lẫn người mua đang dần chuyển sang các sản phẩm có tính ứng dụng cao và độ bền dài hạn. Đây cũng là tinh thần mà UNIQLO theo đuổi thông qua không ngừng cải tiến công nghệ để tạo ra các thiết kế ngày càng tối ưu hơn. Chẳng hạn với dòng áo giữ nhiệt HeatTech, các thiết kế ngày càng mỏng hơn mà vẫn giữ ấm tốt; dòng UV Protection ngày càng gọn nhẹ hơn, có thể gấp gọn nhưng vẫn chống nắng an toàn; hay như dòng cotton Airism ngày càng mịn hơn nhưng vẫn thấm hút tốt hơn.

Thiết kế tối giản, màu sắc đa dạng, dễ phối giúp trang phục chống tia UV của UNIQLO trở thành lựa chọn linh hoạt trong nhịp sống hằng ngày. Nguồn: Nguồn: UNIQLO Việt Nam

Bằng cách tiếp cận đó, các sản phẩm chống UV của UNIQLO không chỉ dừng lại ở chức năng bảo vệ. Ở góc độ ứng dụng, nhờ chất liệu mỏng nhẹ, các items chống nắng có thể hiện diện trong nhiều hoàn cảnh như chiếc áo khoác khi đi đường, chiếc cardigan thanh lịch cho buổi cà phê, dạo phố, hoặc chiếc áo phông basic cho ngày làm việc năng động, thoải mái,... Về thiết kế, kiểu dáng được tính toán để dễ dàng phối, mix-match, tôn lên gu thời trang cá nhân của người mặc. Đặc biệt, không chỉ có áo khoác, các sản phẩm chống nắng của Uniqlo đa dạng từ khẩu trang, mũ, mắt kính, dù,... như một combo chống nắng hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu bảo vệ da toàn diện.

Trong bối cảnh nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, chống tia UV không còn chỉ là câu chuyện thời trang mà đã trở thành vấn đề về sức khỏe. Thay vì mặc nhiều lớp, chọn đồ dày, việc ưu tiên công nghệ vải và tiêu chuẩn UPF có thể là lời giải cho bài toán chống nắng, giúp thói quen này trở nên nhẹ nhàng và dễ duy trì mà vẫn đáp ứng ứng dụng của thời trang.

*Theo chứng nhận JIS L 1925:2019 - tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản quy định khả năng chống tia tử ngoại (UV) của các sản phẩm dệt may.