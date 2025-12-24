Tiêu chí chọn điện thoại dưới 10 triệu đáng tiền

Dưới đây là những tiêu chí quan trọng mà bạn nên cân nhắc trước khi quyết định sở hữu một chiếc điện thoại giá tốt.

- Hiệu năng & chip xử lý: Chọn máy có chip mạnh, RAM nên từ 6 GB để chạy đa nhiệm tốt.

- Màn hình: Chọn màn AMOLED/OLED để hình ảnh hiển thị đẹp hơn, Tần số quét 90 Hz hoặc cao hơn.

- Dung lượng pin: Dung lượng pin từ 4000 - 5000 mAh để dùng cả ngày và có hỗ trợ sạc nhanh.

- Camera: Camera chính nên có độ phân giải cao (trên 12MP). Hỗ trợ lấy nét tự động/OIS (nếu có) để chụp ảnh sắc nét hơn.

Khi đã hiểu rõ các tiêu chí này, bạn sẽ dễ dàng lọc bỏ những dòng máy không phù hợp với nhu cầu thực tế của mình. Điều đó không chỉ giúp bạn chọn được chiếc điện thoại ưng ý ngay từ đầu, mà còn giảm thiểu rủi ro phải nâng cấp hay sửa chữa tốn kém.

Tầm 10 triệu nên mua điện thoại nào 2026 đáng tiền

Tầm 10 triệu, bạn có thể cân nhắc lựa chọn giữa những chiếc máy Android mới ra mắt hoặc các dòng iPhone cũ chất lượng.

Samsung các dòng A/M/S

Samsung luôn là lựa chọn hàng đầu nếu bạn đang tìm một chiếc điện thoại Android có màn hình đẹp và phần mềm ổn định. Trong tầm giá khoảng 10 triệu đồng, các dòng Galaxy A và Galaxy S đời cũ vẫn rất đáng cân nhắc khi được trang bị màn hình Super AMOLED trứ danh.

Bên cạnh đó, với người dùng ưu tiên hiệu năng mạnh mẽ, các mẫu Galaxy S23 hoặc S24 cũ vẫn sẽ đáp ứng tốt những tựa game đồ họa nặng và các tác vụ đa nhiệm.

iPhone cũ tầm giá 10 triệu

Dù đã ra mắt vài năm, nhưng iPhone cũ vẫn luôn giữ được sức hút nhờ hệ điều hành iOS tối ưu và thiết kế sang trọng, xu hướng. Dưới đây là những mẫu iPhone cũ nổi bật trong tầm giá dưới 10 triệu mà bạn nên cân nhắc:

- iPhone 12 Pro cũ: Sở hữu thiết kế khung thép không gỉ sang trọng và cụm camera ba ống kính chất lượng.

- iPhone 13 cũ: Chip Apple A15 Bionic vẫn cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức cân mọi ứng dụng trong nhiều năm tới.

- iPhone 14 cũ: Dành cho những ai thích máy mới ra mắt và có nhiều tính năng mới mẻ.

- iPhone 12 cũ: Lựa chọn cân bằng về giá thành và hiệu năng với màn hình OLED sắc nét và hỗ trợ kết nối 5G.

Tuy nhiên, bạn cần lựa chọn những cửa hàng uy tín để đảm bảo máy không bị thay thế linh kiện kém chất lượng. Việc kiểm tra kỹ số lần sạc và tình trạng pin cũng là bước quan trọng để sở hữu một chiếc máy chất lượng cao.

Tầm 10 triệu mua iPhone cũ có tốt không?

Nếu bạn chọn được một chiếc iPhone cũ còn tốt, trải nghiệm mang lại vẫn rất ổn định và thậm chí vượt trội so với nhiều mẫu máy mới giá rẻ. Bởi vì Apple vốn thiết kế sản phẩm với vòng đời dài, thường hỗ trợ cập nhật iOS trong khoảng 5-6 năm. Nhờ đó, iPhone cũ vẫn chạy tốt các ứng dụng mới, hạn chế tình trạng lỗi thời hay chậm lag theo thời gian.

Bởi vậy khi chọn mua iPhone cũ, bạn sẽ nhận thấy được những lợi ích như:

- Hệ điều hành mượt mà: iOS luôn nổi tiếng với sự ổn định, ít lỗi vặt và khả năng tối ưu hóa phần cứng cực tốt.

- Camera chân thực: Màu sắc ảnh chụp từ iPhone luôn giữ được độ tự nhiên, chất lượng sắc nét.

- Phụ kiện dễ tìm: Bạn có thể dễ dàng mua ốp lưng, kính cường lực hay cáp sạc ở nhiều nơi với nhiều mẫu mã.

Có thể thấy rằng, một chiếc iPhone cũ nhưng chất lượng hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành tin cậy cho công việc và giải trí hàng ngày của bạn.

Tầm 10 triệu mua điện thoại nào 2026 không còn là bài toán khó nếu bạn hiểu rõ các dòng máy hiện nay. Hy vọng những gợi ý này đã mang đến cái nhìn toàn diện, giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định.