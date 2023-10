Tài xế ô tô lái xe bỏ trốn sau khi húc văng 2 mẹ con trên quốc lộ

Video camera an ninh nhà dân ghi lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế ô tô lái xe rời khỏi hiện trường

Khoảng 15h52’ chiều 29/9, chị Nguyễn Thị L. (SN 1986, trú thôn 4 xã Hoa Sơn) chạy xe máy mang BKS: 37M1-131.39 chở theo con trai 4 tuổi đi trên quốc lộ 7. Khi đến Km65+650 đoạn qua địa bàn thôn 6, xã Hoa Sơn, xe máy của chị L. bất ngờ bị chiếc xe ô tô màu đỏ đâm thẳng từ phía sau đuôi xe. Cú đâm cực mạnh hất văng cả 2 mẹ con chị L. lên không trung rồi rơi xuống đất. Chiếc xe ô tô còn đẩy cả 2 mẹ con chị L. cùng chiếc xe máy đi 1 quãng đường.



Chiếc xe ô tô đi từ phía sau tông vào đuôi xe máy khiến 2 mẹ con chị L. thương vong

Điều đáng nói, sau khi gây ra tai nạn, tài xế ô tô đã không dừng lại, xuống kiểm tra tình trạng nạn nhân mà tiếp tục nhấn ga điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân xung quanh đã đến đưa 2 mẹ con chị L. đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân L. đã tử vong. Riêng người con bị đa chấn thương nhiều vị trí trên cơ thể.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn một thời gian, tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn đã đến cơ quan công an địa phương để trình diện. “Sau khi cấp cứu điều trị, hiện cháu bé đã đỡ và được cho về nhà. Phía cơ quan công an đang làm việc với tài xế ô tô để điều tra làm rõ vụ tai nạn”, ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) nói và cho biết, tài xế ô tô là người trên địa bàn huyện này.

Hiện chính quyền địa phương và gia đình đã làm lễ mai táng cho nạn nhân theo phong tục. Cơ quan chức năng cũng đang điều tra làm rõ vụ việc.