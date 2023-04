Tài xế nghi chở ma túy tông chết người: Người dân kể lại giây phút ám ảnh

Vụ tai nạn khiến 3 người chết trên Đường tỉnh 824, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. (Ảnh: Đại Việt)

Anh H., một người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh ngồi ngay trước cửa nhà. Hai chiến sĩ CSGT có mặt ở hiện trường trước khi xảy ra vụ việc khoảng 20 phút. Hai cảnh sát yêu cầu các xe tải lớn và một số phương tiện khác dừng giữa đường để chặn bắt chiếc xe của nghi phạm.

Khi chiếc xe của nghi phạm ập tới, hai chiến sĩ cảnh sát ra hiệu lệnh dừng lại nhưng người lái xe vẫn tiếp tục đạp ga mạnh và tông vào một chiến sĩ cảnh sát cùng hai người dân.

“Cả ba người bị chiếc xe bán tải húc mạnh, đẩy vào cột điện ven đường. Sau đó, chiếc xe lật ngang. Chúng tôi ai cũng hốt hoảng, cùng la hét nhau cứu người. Mọi người khiêng nạn nhân lên ô tô rồi đưa đến bệnh viện”, anh H. kể.

Theo anh H., lúc ấy, chiến sĩ CSGT không còn có dấu hiệu của sự sống, hai người dân bị nạn có la hét vài tiếng vì đau đớn rồi lịm đi. Công an và nhiều lực lượng khác tức tốc đến hiện trường. Người dân cùng lực lượng chức năng đã phá cửa xe để khống chế hai nghi phạm. Các nghi phạm bị bắt khoảng trên dưới 30 tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra chiều 21/4.

Chị Ph. sinh sống và làm việc ngay hiện trường vụ tai nạn chia sẻ, chị vẫn chưa hết ám ảnh sau khi sự việc xảy ra.

“Sau cú húc đầu tiên của chiếc xe bán tải, anh CSGT vẫn ngồi dậy được. Tuy nhiên, tài xế không chịu dừng lại, tiếp tục tăng ga, lao mạnh vào 3 nạn nhân nhằm tìm đường tẩu thoát. Cú tông chí mạng lần thứ hai mới khiến các nạn nhân lịm đi”, chị Ph. cho hay.

Như VTC News thông tin, vào khoảng 16h chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan tuần tra, kiểm soát trên Đường Tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam thì phát hiện một ô tô bán tải hiệu Ford lưu thông với tốc độ cao chạy về hướng từ Long An đi TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn chở hàng trái phép.

CSGT đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào một CSGT cùng hai người đi đường. Chiến sĩ gặp nạn được xác định là thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Hai người dân cùng gặp nạn là anh H.N.C.M (29 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) và bà P.T.K.T (50 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM).

Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Công an tỉnh Long An làm rõ vụ việc.