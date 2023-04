Tài xế nghi chở ma tuý, tông tử vong CSGT và 2 người dân khó thoát án tử hình

Ngày 22/4, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ hai đối tượng ngồi trên ô tô bán tải nghi chở ma tuý, tông vào tổ công tác khiến 1 CSGT và 2 người dân tử vong.

Trả lời PV VTC News , Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, nếu nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy, đâm xe vào tổ công tác khiến 3 người tử vong thì sẽ bị xử lý về nhiều tội danh với mức hình phạt cao nhất là tử hình.

"Việc các nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy khi bị bắt giữ nhưng không chấp hành, bỏ trốn là chuyện không hiếm gặp, tuy nhiên hành vi đâm xe thẳng vào tổ công tác để chống người thi hành công vụ, nhằm mục đích trốn chạy là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể xử lý về tội giết người", luật sư Cường phân tích.

Camera ghi lại thời điểm xe bán tải tông vào tổ công tác.

Theo Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, qua clip cho thấy, trên đường có nhiều người tham gia giao thông, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn điều khiển ô tô lao vào đám đông, trong đó có 2 CSGT khiến nhiều người bị cuốn đi, hậu quả 3 người tử vong. Đây là hành vi rất nguy hiểm, có dấu hiệu của tội giết người, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.



Tài xế tăng ga và đâm vào CSGT cùng nhiều người trên đường là hành vi nguy hiểm, nếu nghi phạm chủ động đâm xe vào tổ công tác nhằm bỏ trốn thì đây là hành vi giết người, đối tượng đã sử dụng phương tiện có thể làm chết nhiều người để gây án nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.

Về nguyên tắc, cơ quan điều tra sẽ làm rõ khoảng cách giữa CSGT với phương tiện này khi ra hiệu lệnh và khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện này như thế nào, xác định phản ứng của người điều khiển phương tiện này khi thấy hiệu lệnh của CSGT để xác định sự việc có lỗi của người điều khiển phương tiện hay không. Nếu xác định lỗi của người điều khiển phương tiện thì cũng cần làm rõ lỗi vô ý hay cố ý đối với hậu quả để xử lý hình sự người điều khiển chiếc xe ô tô này theo Điều 123 Bộ luật Hình sự hay Điều 260 Bộ luật Hình sự trong tình huống này.

Nếu kết quả điều tra cho thấy người điều khiển phương tiện giao thông phát hiện CSGT đang có hiệu lệnh dừng xe và có khả năng dừng xe nhưng tài xế cố tình không dừng xe, thì hành vi này được xác định là có lỗi không lựa chọn tình huống chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển phương tiện. Tài xế cố tình đâm xe vào lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ dẫn đến hậu quả 3 người tử vong thì đây là hành vi giết người.

Sử dụng phương tiện có thể làm chết nhiều người dẫn đến hậu quả 3 người tử vong là tình tiết định khung hình phạt, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có thể áp dụng như hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội với người thi hành công vụ, giết từ 2 người trở lên... người này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Trường hợp do chạy quá tốc độ nên tài xế không kịp xử lý tình huống khi phát hiện CSGT dừng xe thì có thể sẽ không bị xử lý về tội giết người nhưng sẽ xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. Với hậu quả 3 người chết mức hình phạt có thể tới 15 năm tù.



"Nếu trên xe có hàng cấm như ma túy thì rất có khả năng nghi phạm sẽ xử lý về tội giết người chứ không phải là tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, bởi động cơ mục đích chống người thi hành công vụ nhằm bỏ trốn là có thể chứng minh được, kể cả trường hợp đối tượng không thừa nhận hành vi phạm tội" , luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Trường hợp xác định là lỗi cố ý đối tượng do tài xế chở hàng cấm nên đâm xe vào lực lượng chức năng nhằm chạy thoát, đối tượng sẽ xử lý hình sự về tội giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự với hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình.

Việc khám xe để xác định có hàng cấm hay không, không chỉ là căn cứ để xử lý về tội danh khác nếu có, mà còn là cơ sở để xác định nguyên nhân sự việc, động cơ mục đích của hành vi vi phạm pháp luật của lái xe này.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy trên xe có tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng này đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn thì sẽ bị xử lý thêm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Nếu kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy đối tượng này đã vận chuyển trái phép heroin, bị lực lượng chức năng phát hiện, khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng không chấp hành, cố tình đâm xe vào tổ công tác khiến 3 người tử vong thì đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về nhiều tội danh với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, trong đó có tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tội giết người, đều có hình phạt cao nhất là tử hình.

Trong tình huống này, nếu bị kết tội về hai tội là vận chuyển trái phép chất ma túy và giết người, lái xe rất khó có thể thoát khỏi mức án cao nhất là tử hình.

Ngoài việc bị xử lý với khung hình phạt cao nhất, kẻ gây án sẽ phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, chi phí mai táng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số hàng cấm trên xe là từ đâu, sẽ xác định vụ việc có đồng phạm hay không để mở rộng điều tra, tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu xác định có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, có thể sẽ có nhiều đối tượng cùng tham gia và chuyên án sẽ được mở rộng để làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.