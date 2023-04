Chặn xe bắt tội phạm, một thiếu tá CSGT bị tông tử vong

Khoảng 18 giờ ngày 21-4, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết một cán bộ CSGT Công an huyện Đức Hòa đã tử vong trong lúc làm nhiệm vụ.

"Hiện tại, đại tá Lâm Minh Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Long An) và Đại tá Phạm Thanh Tâm (Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh) đang trên đường đến hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ việc" - nguồn tin cho biết.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường Tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô 7 chỗ lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Do đó, CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đã đâm trúng thiếu tá Nguyễn Thanh Hào, công tác tại Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa, và một số phương tiện rồi lật giữa đường. Thiếu tá Hào bị chấn thương rất nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.