Tài xế đi ngược chiều khiến 1 người tử vong, camera ghi lại cảnh tượng đối đầu khó tin của 2 chiếc ô tô

Vụ tai nạn vừa xảy ra tại Thái Lan khiến một người tử vong. Camera an ninh đã ghi lại được toàn cảnh vụ việc.

Mới đây, một người đàn ông Trung Quốc đã lái xe ngược chiều, gây ra vụ va chạm trực diện khiến một phụ nữ Thái Lan tử vong. Một người phụ nữ khác cũng bị thương trong vụ tai nạn này.

Thông tin đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra vào rạng sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 vừa qua trên tuyến đường 3027, thuộc xã Tha Tum, huyện Si Maha Phot thuộc tỉnh Prachin Buri của Thái Lan.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan cho thấy một chiếc ô tô màu đen, do một công dân Trung Quốc điều khiển, đang đi ngược chiều.

Chiếc xe này đã di chuyển hơn 200 mét trước khi đâm trực diện vào một chiếc sedan màu trắng do một phụ nữ Thái Lan tên là Sunita cầm lái. Camera an ninh trên đường đã ghi lại được khoảnh khắc va chạm khó tin giữa 2 chiếc ô tô, khi mà dường như cả 2 tài xế đều bị bất ngờ và gần như không hề có động tác phanh. Chính vì vậy, lực đâm quá mạnh đã khiến đầu của cả 2 chiếc xe lập tức vỡ nát.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và nỗ lực đưa nạn nhân Sunita ra khỏi đống đổ nát. Do nạn nhân rơi vào tình trạng bất tỉnh, đội cứu hộ đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) nhưng cô đã không qua khỏi.

Một người phụ nữ Thái Lan khác đi cùng trên chiếc sedan cũng bị thương và đã được đưa đến bệnh viện gần đó. Hiện chưa có thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe của người này.

Người lái xe quốc tịch Trung Quốc đi cùng một người bạn; cả hai được cho là chỉ bị thương nhẹ. Kênh truyền hình Channel 7 đưa tin rằng hai người này có dấu hiệu đã sử dụng đồ uống có cồn, mặc dù bản tin không đề cập đến kết quả kiểm tra nồng độ cồn cụ thể.

Theo thông tin ghi nhận, cả hai có thể giao tiếp bằng tiếng Thái với cảnh sát nhưng không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng về vụ việc vào thời điểm đó.

Một người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, trong khi người còn lại được đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Theo các báo cáo, người lái xe khai với cảnh sát rằng họ vừa rời khỏi một tụ điểm giải trí trong khu vực và không nhận ra mình đang đi ngược chiều.

Người lái xe được cho là đã gửi lời xin lỗi và bày tỏ ý định gặp gỡ gia đình các nạn nhân để gửi lời chia buồn.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục thu thập bằng chứng và xem xét dữ liệu từ camera an ninh (CCTV) dọc tuyến đường trước khi quyết định các cáo buộc đối với những công dân Trung Quốc này.

(Theo The Thaiger)