Phát hiện 398 con vật sống trong vali một người đàn ông ở hải quan

Vali như “vườn thú” của người này khiến các cán bộ hải quan chú ý.

Hải quan Ga Tây Cửu Long, Hồng Kông, Trung Quốc gần đây đã bắt giữ một vụ buôn lậu vô cùng hy hữu. Một người đàn ông nhập cảnh vào đại lục không chủ động khai báo; lực lượng hải quan đã phát hiện và thu giữ trong vali của ông này tới 398 con động vật sống, bao gồm bò cạp độc, nhện, bọ ngựa, rắn,... Người đàn ông khai nhận định mang số động vật này về Trung Quốc đại lục bán kiếm lời.

Theo tài khoản WeChat chính thức của cơ quan Hải quan, vào ngày xảy ra vụ việc, trong lúc giám sát hành khách nhập cảnh, cán bộ hải quan phát hiện người đàn ông này đi vào khu vực kiểm soát hải quan mà không chủ động khai báo. Hình ảnh chiếu quét X-quang hành lý của ông ta có dấu hiệu bất thường, hiển thị nhiều ống chứa trông giống như ống nghiệm, nên hải quan đã lập tức chặn lại để kiểm tra.

Sau khi mở vali kiểm tra chi tiết, cán bộ hải quan phát hiện các loại ống chứa đều nhồi nhét đầy các con động vật sống, tổng cộng lên tới 398 con.

Giám định xác nhận có loài ngoại lai, bao gồm nhện quý hiếm.

Qua giám định của Trung tâm Kỹ thuật Kiểm dịch Động Thực vật thuộc Hải quan Thâm Quyến, số động vật sống này gồm nhiều chủng loại đa dạng:

- 4 con thuộc bộ Rắn (Squamata)

- 50 con bò cạp Heterometrus spinifer

- 40 con bọ ngựa Hierodula venosa (bọ ngựa công Việt Nam)

- 30 con bò cạp Heterometrus laoticus

- 17 con cuốn chiếu chi Glyphiulus

- 11 con bọ lá Philippines (Phyllium)

- 8 con nhện tarantula Lasiodora parahybana (nhện bắt chim Salomon Brazil)

- 214 con bọ mập/chân đều Armadillidium littoralis và Porcellio laevis

- 10 con nhện Melopoeus sp

- 4 con nhện Caribena versicolor* (nhện Caribbean nhiều màu)

- 10 con nhện tarantula Brachypelma vagans (nhện đuôi đỏ Mexico)

Trong đó, bò cạp Heterometrus spinifer và bọ mập Armadillidium littoralis thuộc các loài ngoại lai nhập khẩu. Nhện đuôi đỏ Mexico thuộc Phụ lục II của Công ước về thương mại quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES); còn nhện Caribbean nhiều màu thuộc Phụ lục III (Liên minh Châu Âu) của CITES.

Hàng trăm con vật thu giữ được đều còn sống

Hải quan nhắc nhở rằng, theo Luật An toàn sinh học và Luật Kiểm dịch Động Thực vật Xuất nhập cảnh của Trung Quốc, khi chưa được phê duyệt, nghiêm cấm tự ý đưa các loài ngoại lai vào nội địa, đồng thời cấm mang theo hoặc gửi bưu điện các động thực vật sống vào cảnh nội.

Những trường hợp vi phạm quy định sẽ bị hải quan truy cứu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, trừ khi có giấy phép xuất nhập khẩu hợp pháp, nghiêm cấm buôn bán, mang theo hoặc gửi qua đường bưu điện các loài nguy cấp và sản phẩm từ chúng xuất nhập cảnh. Trường hợp nghiêm trọng cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn: HK01