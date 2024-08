Tài xế có nồng độ cồn gây tai nạn trên cầu ở Đà Nẵng

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ tai nạn xảy ra trên cầu Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ giữa 1 xe máy và 2 xe ô tô khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 23/8, trên cầu Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ xảy ra vụ tai nạn giao thông gồm 2 xe ô tô và 1 xe máy khiến giao thông tắc nghẽn.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn.

Kết quả ban đầu xác định, thời điểm đó, Dương Như Trung Tín (25 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà nẵng) chạy xe ô-tô BKS 74A-214.99 lên cầu Hòa Xuân thì xảy ra va chạm với xe ô-tô BKS 43H-066.32 do ông Nguyễn Viết Trần (52 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) cầm lái và xe máy BKS 76G1-188.50 do anh Lê Minh Khiết (21 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) chạy chở chị Nguyễn Thị Phương Uyên (21 tuổi).

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Lê Minh Khiết, ông Nguyễn Viết Trần và chị Nguyễn Thị Phương Uyên bị thương, 3 xe hư hỏng.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, cơ quan công an xác định lái xe Dương Như Trung Tín có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,3.9mg/l.