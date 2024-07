Kiến nghị nâng mức phạt vi phạm nồng độ cồn

Sáng 12/7, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/6/2024, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông , làm chết 5.343 người, bị thương 9.552 người. So với cùng kỳ năm 2023, số người tử vong do tai nạn giao thông giảm 10,61% nhưng số vụ tai nạn giao thông tăng 15,58% và số người bị thương tăng 34%. Đặc biệt số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định n ồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước; số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm cũng được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Minh

Tuy nhiên, cả nước ghi nhận 9 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk và Trà Vinh. Nguyên nhân ban đầu do không chấp hành quy định về tốc độ, không đi đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định.

Tại hội nghị, các địa phương đều nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung xử lý những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn , sử dụng chất cấm, vi phạm tốc độ, quá tải, đi không đúng làn đường, phần đường... Trong đó, TP Hà Nội kiến nghị nâng cao mức phạt đối với những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như, vi phạm nồng độ cồn , vi phạm tốc độ...

Cho rằng, ý thức của người tham gia giao thông chưa có chuyển biến lớn; vẫn còn tình trạng sử dụng rượu bia, chất cấm khi tham gia giao thông, tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, việc tăng mức phạt phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật.

“Có lỗi, xử phạt bằng hình thức phạt tiền, người vi phạm không sợ, nhưng tạm giữ bằng một năm là sợ. Vì thế, xác định hình phạt chính, hình phạt phụ, phải làm sao có tính răn đe, nhưng phải trong khuôn khổ Luật TTATGT đường bộ", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải tập trung hoàn thành việc xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các địa phương phải quan tâm hơn, quyết liệt hơn trong công tác bảo đảm TTATGT; phối hợp tốt hơn nữa giữa các lực lượng; chủ động trong thẩm quyền được giao như quy định mức phạt hành vi vi phạm.

“Các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm TTATGT, không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, Phó Thủ tướng quán triệt.