Ngày mai, nhiều khu vực sẽ hứng chịu lượng mưa rất lớn

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 4.

Dự báo từ chiều tối và đêm nay đến ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm. Từ đêm 20/9, mưa lớn giảm dần.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ ngày 21/9, mưa lớn giảm dần.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/9, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Bão số 4 có hoàn lưu rộng gây mưa lớn tại nhiều khu vực từ chiều tối nay.

Nhận định về diễn biến của bão số 4, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, khu vực từ Đà Nẵng vào phía trong nguy cơ gió mạnh của cơn bão số 4 có thể tạm không đáng ngại, nhưng sẽ mưa to trong chiều nay sau đó giảm dần. Chúng tôi muốn nhấn mạnh cùng với sự dịch chuyển của hoàn lưu, bão số 4 sau khi vào đất liền sẽ gây ra mưa lớn trên diện rộng khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ đặc biệt là khu vực từ Thừa Thiên Huế đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá trong đó tập trung đặc biệt khu vực bắc Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh với lượng mưa có thể rất lớn trong chiều và đêm nay. Chúng ta cần hết sức lưu ý vì lượng mưa lớn đó có thể gây ngập úng đô thị đặc biệt là tình trạng lũ quét và sạt lở đất tại các vùng núi phía Tây".

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/9

Thời tiết Hà Nội ngày nắng gián đoạn; chiều và đêm có lúc có mưa rào. Nhiệt độ từ 24-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.