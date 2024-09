Xuất hiện thêm clip kẻ hung hăng đập kính ô tô, tấn công tài xế ở TP.HCM

Ngày 19/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đập cửa kính và tấn công tài xế ô tô tại trung tâm TP.HCM.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 14h trên đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.

Người đàn ông liên tục đập cửa kính ô tô, thách thức tài xế.

Theo nội dung clip, người đàn ông dùng xe máy chặn đầu ô tô. Sau đó, ông ta cầm kéo và liên tục gõ vào cửa kính, ép tài xế phải ra khỏi xe.

Người dân sinh sống ở khu vực này cho biết, trước khi xảy ra sự việc, một tài xế ô tô đã va chạm với một thanh niên đi xe máy khi trả khách. Người đi xe máy rời đi, và sau đó người đàn ông trong clip xuất hiện, dẫn đến vụ tấn công. Tài xế ô tô bị thương ở tay, và cửa kính xe cũng bị hư hỏng.

Hiện lực lượng chức năng đã nắm bắt và đang xử lý vụ việc.

Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin, hôm 17/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng Ngô Đức Giang (43 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức xác định Giang là người dùng mỏ lết đánh anh N.N.S., gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên đường Kha Vạn Cân ngày 15/9.