Tài tử Yoo Seung Ho bất ngờ đăng ảnh cưới khiến dân mạng Hàn bị sốc

Mới đây, công ty quản lý của nam diễn viên Yoo Seung Ho - YG Entertainment đã bất ngờ đăng tải hàng loạt tấm ảnh với tiêu đề "Lời cầu hôn của Yoo Seung Ho" trên blog chính thức. Ngay lập tức, bộ ảnh đã gây bão mạng xã hội khi ngỡ đâu "em trai quốc dân" bất ngờ lên xe hoa. Thậm chí dân mạng xứ Hàn còn "ngã ngửa", khẳng định đây là thông tin chấn động và… suýt khóc khi "thanh xuân" của mình đã lấy vợ.

Ảnh cưới của Yoo Seung Ho được đích thân công ty chủ quản đăng tải

Thế nhưng, rất “may mắn" cho các fan girl khi đây chỉ là những hình ảnh của nam chính Yoo Seung Ho khi tham gia đóng MV cho nhóm nhạc nam DAY6 của nhà JYP mang tên Welcome To The Show.

Trong MV, Yoo Seung Ho và nữ diễn viên Choi Hee Jin đã cùng nhau mang đến những khoảnh khắc lãng mạn của một cặp đôi đang yêu. Từng khung hình hạnh phúc với đám cưới của Yoo Seung Ho khiến truyền thông Hàn thay lời “trái tim tan nát” của người hâm mộ như: “Visual của chú rể khiến trái tim fan rung động”, “Sao tim tôi lại đau dù biết đó là diễn xuất... Tôi nghĩ độc giả đọc đến đây cũng đều cảm thấy như vậy”.

Loạt khoảnh khắc hạnh phúc của Yoo Seung Ho và nữ chính Choi Hee Jin trong MV

Trái tim fan như muốn “hét" lên khi nhìn thấy chú rể Yoo Seung Ho

Khoảnh khắc khiến ai cũng muốn làm nữ chính

DAY6 chính thức phát hành mini album thứ 8 Fourever vào ngày 18/3 cùng ca khúc chủ đề Welcome To The Show. Sau khi phát hành, album đã đứng đầu bảng xếp hạng. Tất cả các bài hát trong album mới đều lọt vào bảng xếp hạng Top 100 của Melon.

Ca khúc mới Welcome To The Show là bản dạ khúc dành cho những người yêu nhau nhưng đồng thời cũng chứa đựng lòng biết ơn của DAY6 đối với cộng đồng My Day (fandom DAY6) - những người đã chờ đợi họ trong một thời gian dài.