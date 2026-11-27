Lee Jung Jae đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng khoảng 1 năm qua.

Gần 1 năm qua, tài tử Lee Jung Jae gần như không xuất hiện. Điều này khiến dân tình bàn tán xôn xao, nghi vấn Lee Jung Jae đã bí mật cưới Lim Se Ryung - con gái chủ tịch Tập đoàn thực phẩm Daesang, ngoài ra còn được biết đến là vợ cũ của "Thái tử tập đoàn Samsung" Lee Jae Yong. Trước những đồn đoán của dân tình, Lee Jung Jae cho biết từ mùa thu năm ngoái, tình trạng da của anh bắt đầu trở nên vô cùng tồi tệ, nghiêm trọng đến mức không thể tiếp tục công việc ghi hình. Cuối cùng, nam diễn viên buộc phải tạm gác các hoạt động nghệ thuật trong thời gian dài.



Đến ngày 25/11, nam diễn viên Squid Game đã tái xuất tại lễ trao giải Rồng Xanh 2026 để trao giải Thành tựu trọn đời cho cố diễn viên Ahn Sung Ki. Lee Jung Jae trông gầy gò, hốc hác hơn hẳn. Anh đeo kính gọng đen dày và mặc bộ vest đen chỉn chu. Trong lúc trao giải, nam diễn viên sinh năm 1972 nói: “Tôi đã do dự mấy lần trước khi lên đây trao giải thưởng này. Người xứng đáng nhận giải không còn ở bên chúng ta nữa”. Khi nhớ về cố diễn viên Ahn Sung Ki, giọng anh run run và tỏ ra xúc động rõ rệt: “Tôi sẽ bảo vệ phim trường, giống như tiền bối đã làm”.

Lee Jung Jae tái xuất tại lễ trao giải Rồng Xanh 2026 để trao giải Thành tựu trọn đời cho cố diễn viên Ahn Sung Ki. Ảnh: Sports Chosun

Anh trông gầy gò, hốc hác hơn hẳn. Ảnh: SBS

Dù tin đồn kết hôn không phải sự thật, nhưng Lee Jung Jae hiện đang gặp khó khăn với công ty riêng Artist Company - nơi anh là cổ đông lớn nhất. Theo truyền thông Hàn Quốc, Artist Company chưa nhận toàn bộ số tiền theo thỏa thuận cho việc bán mảng kinh doanh quảng cáo, mặc dù đã đồng ý với giao dịch này.

Cụ thể, công ty chỉ mới nhận được 1,3 tỷ won (25 tỷ đồng) trong tổng số 2 tỷ won (38,4 tỷ đồng) tiền thanh toán đợt hai dự kiến nhận được vào ngày 25/11. Theo yêu cầu của bên mua, 2 bên đã đồng ý hoãn thanh toán số tiền còn lại 700 triệu won (13,4 tỷ đồng) đến ngày 2/12. Đây là lần thứ 3 lịch thanh toán bị thay đổi.

Công việc làm ăn của nam diễn viên đang gặp khó khăn. Ảnh: X

Việc chuyển nhượng doanh nghiệp liên quan đến việc bán toàn bộ một bộ phận kinh doanh cho một công ty khác. Trong trường hợp này, Artist Company đang bán toàn bộ mảng kinh doanh nền tảng quảng cáo của mình. Bộ phận này đã tạo ra doanh thu 9,8 tỷ won (188 tỷ đồng) vào năm ngoái, chiếm khoảng 21% tổng doanh thu 46,6 tỷ won (895 tỷ đồng) của công ty, bao gồm cả các công ty con.

Bên mua là Rainbow8, một công ty quảng cáo trực tuyến. Giao dịch đã được phê duyệt vào ngày 22/7, với giá bán được ấn định ở mức 5 tỷ won (96 tỷ đồng). Ban đầu, Artist Company dự kiến sẽ nhận toàn bộ 5 tỷ won tiền mặt vào ngày 16/9. Tuy nhiên, thỏa thuận sau đó đã được sửa đổi. Khoản thanh toán được chia thành ba đợt: 1 tỷ won (19,2 tỷ đồng) vào ngày 19/10, 2 tỷ won (38,4 tỷ đồng) vào ngày 20/11 và 2 tỷ won (38,4 tỷ đồng) còn lại vào ngày 21/12. Ngày chuyển giao hoạt động kinh doanh cũng được hoãn lại hơn 2 tháng, đến ngày 21/12.

Đợt thanh toán thứ 2 lại bị trì hoãn một lần nữa. Vào ngày 23/11, theo yêu cầu của Rainbow8, Artist Company đã đồng ý dời ngày thanh toán từ ngày 20/11 sang ngày 25/11. Tuy nhiên, ngay cả vào ngày được điều chỉnh, vẫn còn 700 triệu won (13,4 tỷ đồng) chưa được thanh toán. Cùng ngày, Lee Jung Jae xuất hiện tại lễ trao giải Rồng Xanh 2026.

Công ty của anh đã bán mảng kinh doanh nền tảng quảng cáo nhưng đối tác chưa thanh toán hết tiền. Ảnh: X

Đây không phải lần đầu tiên Artist Company vướng vào tranh cãi. Lee Jung Jae đã đồng sáng lập công ty này cùng với nam diễn viên Jung Woo Sung vào năm 2016. Gần đây, Artist Company bị cáo buộc phân phối lợi nhuận cho Lee Jung Jae với tỷ lệ 9:1, ấn định con số là 4 tỷ won (77 tỷ đồng). Thêm vào đó, có những cáo buộc cho rằng nam diễn viên đã thu lợi bất chính thông qua bất động sản và doanh nghiệp thuộc sở hữu cá nhân.

Trong một tuyên bố được phát hành vào ngày 18/11, Artist Company đã lên tiếng phản bác lại những tranh cãi: “Diễn viên đồng nghiệp đóng vai trò đạo diễn hậu trường cùng với diễn viên Lee Jung Jae cũng không nhận được khoản lương điều hành riêng. Cả 2 diễn viên đều tuân theo thỏa thuận dàn xếp với các điều khoản giống hệt nhau”.

Anh bị cáo buộc thu lợi bất chính thông qua bất động sản và doanh nghiệp thuộc sở hữu cá nhân. Ảnh: X

Trong cùng một tuyên bố, công ty giải thích rằng bộ phận quảng cáo của họ đã ghi nhận thua lỗ hoạt động trong 2 năm qua. Họ cho biết quyết định bán mảng kinh doanh này là một phần của chiến lược tái cấu trúc nhằm tập trung vào các dự án mới. Công ty Artist Company ghi nhận khoản lỗ hoạt động lũy kế 2,386 tỷ won (45,8 tỷ đồng) tính đến hết quý 3 năm nay. Khoản trả góp cuối cùng trị giá 2 tỷ won (38,4 tỷ đồng) dự kiến sẽ được thanh toán vào ngày 21/12.

Lee Jung Jae sinh năm 1972, là diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc. Nam nghệ sĩ từng gây ấn tượng mạnh với công chúng châu Á qua loạt tác phẩm hot như Biệt Đội Siêu Trộm, Thuật Xem Tướng, Typhoon, New World, Assassination... Năm 2022, nam diễn viên thâu tóm nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá ở Hàn Quốc và quốc tế, trong đó có giải Emmy, với màn thể hiện tuyệt vời ở bộ phim bom tấn gây sốt toàn cầu Squid Game.

Nam diễn viên trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu với siêu phẩm Squid Game. Ảnh: X

Nam diễn viên hiện có chuyện tình lãng mạn với nữ tài phiệt Lim Se Ryung - người kém anh 5 tuổi, là con gái chủ tịch Tập đoàn Daesang (công ty thực phẩm quy mô hàng đầu Hàn Quốc). Cặp đôi bị paparazzi chụp được ảnh cùng du lịch Manila, Philippines vào năm 2010. Nhưng phải tới năm 2015, cặp đôi mới chính thức thừa nhận mối quan hệ yêu đương trước công chúng. Từ khi công khai chuyện tình cảm tới nay, vài lần Lee Jung Jae đã đưa bạn gái tới dự các sự kiện lớn.

Lee Jung Jae - Lim Se Ryung không ít lần sánh đôi tại các sự kiện lớn trong và ngoài Hàn Quốc sau khi công khai mối quan hệ tình cảm. Ảnh: X

Nguồn: Daum