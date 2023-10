Tài tử gây sốc khi cán mốc 100kg chỉ vì một vai diễn, nhan sắc không hề bị ảnh hưởng mới bất ngờ

Vào ngày 29/10, nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ji Tae đã xuất hiện với tư cách khách mời trên Fatherurs Channel và mang tới những câu chuyện bất ngờ về hình thể của mình. Anh cho biết hiện tại và cân nặng của mình là 100kg. Điều này khiến khán giả vô cùng bất ngờ bởi nhìn hình thể cân đối của nam tài tử, không ai nghĩ anh lại nặng cân như thế.

Hình ảnh hiện tại của Yoo Ji Tae

Được biết lần tăng cân này là để phục vụ cho vai diễn trong bộ phim Vigilante. "Tôi thực sự không thích tập thể dục. Tôi nghĩ nó vô ích. Tôi thích nghệ thuật cơ. Nhưng vì là diễn viên nên tôi cần rèn chuyện thể chất. Một nhân vật như Jo Heon trong Vigilante phải mang đến cảm giác như một con quái vật, vì vậy tôi phải làm nó một cách có trách nhiệm. Thế nên bây giờ tôi nặng 100kg''.



Yoo Ji Tae ở Vigilante

Đáng nói hơn khi đây không phải số cân nặng nhất trong sự nghiệp của Yoo Ji Tae. Trong quá khứ có thời điểm anh từng tăng lên tới 102kg cũng vì một bộ phim. Đó là Woman Is the Future of Man ra mắt năm 2004. Chỉ khác là thời điểm đó anh tăng mỡ để tạo cảm giác mũm mĩm và già đi chứ không tập trung vào cơ bắp như thời điểm hiện tại. Yoo Ji Tae cho biết: "Ban đầu tôi có thân hình khá gầy và cân đối nhưng tôi đã tăng cân tới 102kg để đóng phim Woman Is the Future of Man. Tôi đã tăng cân rất nhiều để khiến anh ấy trông như một ông già. Kết quả là thể chất của tôi đã thay đổi và tôi trở thành một kẻ cuồng đồ ăn''.

Nguồn: Naver