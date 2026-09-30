Tại sao vòi xịt vệ sinh là "chân lý" ở Việt Nam nhưng lại biến mất ở các nước Âu Mỹ?

Đây là một thiết bị rất xa lạ ở Mỹ hay Anh.

Thế giới đã trải qua hàng thế kỷ phát triển vượt bậc về công nghệ, sự đa dạng văn hóa và vô số thành tựu khác. Tuy nhiên, có một yếu tố vẫn giữ được sự nhất quán qua hàng trăm năm — đó là nhu cầu vệ sinh cá nhân của con người.

Vòi xịt vệ sinh (hoặc các thiết bị xịt rửa bồn cầu) là thiết bị phòng tắm quen thuộc được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Dù mang lại vô số lợi ích về mặt sức khỏe và môi trường, sự hiện diện của vòi xịt vệ sinh tại Anh và Mỹ lại tương đối khiêm tốn. Việc tìm hiểu lịch sử, xu hướng toàn cầu và rào cản văn hóa sẽ giúp giải mã lý do vì sao thiết bị này vẫn chưa đạt được độ phủ sóng toàn diện tại hai quốc gia trên.

Lịch sử hình thành và sự tiến hóa của thiết bị xịt rửa

Các thiết bị xịt rửa phòng tắm đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước, nhưng chỉ thực sự tạo được dấu ấn vào những năm 1600 khi được giới thiệu tại Pháp. Ban đầu, chúng có tên gọi là "lavatory chairs" (ghế rửa), là những thiết bị bằng gỗ lớn dành riêng cho giới hoàng gia và quý tộc.

Từ gốc của thiết bị này xuất phát từ tiếng Pháp cổ "bider" nghĩa là "cưỡi ngựa", do thói quen dắt ngựa đến bên chậu rửa để vệ sinh cho chúng thời bấy giờ. Trải qua thời gian, thiết kế của các thiết bị xịt rửa đã thay đổi đáng kể.

Ngày nay, hầu hết đều được tích hợp gọn gàng với bồn cầu truyền thống hoặc trang bị thêm vòi xịt cầm tay. Với sự bùng nổ của công nghệ nhà thông minh, những chiếc vòi xịt rửa khiêm tốn ngày nào đã có bước nhảy vọt, từ bệ ngồi sưởi ấm, chế độ điều chỉnh nhiệt độ nước, cho đến đèn LED ban đêm tích hợp trên nắp đậy.

Vòi xịt vệ sinh trên bản đồ thế giới

Vòi xịt vệ sinh là một phần không thể thiếu trong văn hóa phòng tắm tại các quốc gia Nam Âu như Tây Ban Nha, Pháp và Ý. Tại Ý và Tây Ban Nha, thiết bị xịt rửa được coi là tiêu chuẩn bắt buộc, đến mức một ngôi nhà hoặc phòng khách sạn không có vòi xịt vệ sinh có thể bị giảm giá trị đáng kể.

Khoảng hai phần ba số hộ gia đình tại Châu Âu sở hữu thiết bị xịt rửa vì người dân tại đây coi việc dùng nước vệ sinh là một phần tất yếu để đảm bảo sự sạch sẽ tối đa bên cạnh việc dùng giấy.

Trong khi đó tại Châu Á, sử dụng nước từ vòi xịt để vệ sinh cá nhân là tập quan lâu đời nhờ cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu hơn so meo sự thô ráp của giấy vệ sinh. Chẳng hạn như tại Nhật Bản, hơn 80% phòng tắm được lắp đặt bồn cầu thông minh có vòi xịt tự động phun nước ấm và sấy khô bằng khí nóng.

Bên cạnh bồn cầu điện tử, các loại vòi xịt cầm tay (bum gun) hay vòi rửa chuyên dụng cho tay chân cũng cực kỳ phổ biến.

Trái ngược hoàn toàn, vòi xịt vệ sinh lại gần như vắng bóng tại Bắc Mỹ và Vương quốc Anh trong suốt một thời gian dài, dù xu hướng này đang dần thay đổi khi người tiêu dùng bắt đầu nhận thức rõ hơn về lợi ích sức khỏe và tính bền vững môi trường.

Lý do chưa phổ biến và những hiểu lầm thường gặp

Dù sở hữu nhiều ưu điểm, vòi xịt vệ sinh vẫn gặp phải rào cản tại Mỹ và Anh do định kiến văn hóa lâu đời gắn liền với giấy vệ sinh truyền thống, khiến nhiều người cảm thấy ngần ngại hoặc không thoải mái khi chuyển sang dùng nước. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư thiết bị ban đầu và tiền thuê thợ lắp đặt khiến các bộ vòi xịt xịn hoặc nắp rửa thông minh thường bị coi là một món đồ đắt đỏ, xa xỉ.

Nhiều người cũng thường mang những suy nghĩ lệch lạc về thiết bị này. Họ cho rằng vòi xịt vệ sinh rất khó và tốn kém để lắp đặt, nhưng thực tế hầu hết các mẫu vòi xịt cầm tay hoặc nắp bồn cầu xịt tự động hiện nay đều rất dễ thao tác, ngay cả với những chủ nhà có ít kinh nghiệm về đường ống nước.

Người ta cũng lo ngại việc dùng vòi xịt gây tốn nước, trong khi các dòng vòi xịt hiện đại chỉ tiêu tốn khoảng 0.47 lít nước mỗi phút, ít hơn rất nhiều so với mức 15 lít cho mỗi lần dội bồn cầu truyền thống, đồng thời còn giúp giảm thiểu đáng kể lượng giấy vệ sinh tiêu thụ. Cuối cùng, vòi xịt không hề độc quyền cho các phòng tắm sang trọng mà phù hợp với mọi phong cách thiết kế và diện tích nhà ở.

Nguồn: Sauben