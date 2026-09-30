Hy hữu: 2 phi công đánh nhau trong buồng lái khiến máy bay chở khoảng 150 hành khách rơi tự do 4.270 m, phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp

Một chuyến bay từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến Israel đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Saudi Arabia sau khi 2 phi công xảy ra xô xát trong buồng lái, một quan chức Israel cho biết ngày 30/9.

Chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai khởi hành từ Dubai, UAE, đến Tel Aviv, Israel. Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay Boeing 737 đã chuyển hướng khi đang bay qua không phận Jordan về phía Saudi Arabia, đồng thời phát tín hiệu khẩn cấp.

Vài phút sau, máy bay phát thêm một mã khẩn cấp khác, cho thấy khả năng xảy ra sự can thiệp trái phép đối với chuyến bay. Sau đó, máy bay một lần nữa phát tín hiệu khẩn cấp ban đầu trước khi hạ cánh xuống sân bay Tabuk, miền Tây Bắc Saudi Arabia.

Dữ liệu của Flightradar24 cho thấy máy bay bất ngờ hạ độ cao rất nhanh, giảm gần 14.000 feet, tương đương khoảng 4.270 m, trong chưa đầy 30 giây trước khi phát tín hiệu khẩn cấp đầu tiên.

Truyền thông Israel cho biết trên máy bay có khoảng 150 hành khách là người Israel.

Ảnh chụp màn hình từ Flightradar24

Các tín hiệu khẩn cấp đã kích hoạt một chiến dịch ứng phó an ninh quy mô lớn tại Israel. Sự việc cũng thu hút sự chú ý do máy bay phải hạ cánh tại Saudi Arabia, quốc gia hiện chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Israel.

Doron Spielman, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Israel, nói với Reuters rằng sự việc được cho là không phải một vụ không tặc mà là “một sự cố khác”.

Trong khi đó, đại diện Flydubai cho biết chuyến bay gặp một “sự cố” trên đường đến Tel Aviv và được chuyển hướng đến Tabuk. Máy bay đã hạ cánh an toàn, toàn bộ hành khách đều an toàn và được xác nhận đầy đủ. Hãng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Một quan chức Israel giấu tên nói với Reuters rằng hai phi công đã phát các tín hiệu khẩn cấp sau khi xảy ra ẩu đả giữa họ.

Hiện chưa rõ liệu một trong hai phi công có cố ý phát các tín hiệu này hay không.

Hành khách kể nghe tiếng la hét, có người cầm dao

Yasmin Abu Kasis, một hành khách có con gái Miriam trên chuyến bay, cho biết con gái bà kể đã nghe thấy tiếng la hét. Theo lời kể này, một người đàn ông cầm dao đã ép một trong các phi công xuống sàn và “máu ở khắp nơi”.

Truyền thông Israel sau đó đăng tải một bức ảnh được cho là chụp bên trong máy bay, trong đó có hình ảnh một hành khách với chiếc áo dính đầy máu. Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập bức ảnh này.

Văn phòng Thủ tướng Israel ra tuyên bố cho biết tình hình đã “được kiểm soát” và mọi biện pháp đang được triển khai để đưa các hành khách Israel trở về nước.

Flydubai hiện khai thác các chuyến bay khứ hồi hằng ngày giữa Dubai và Tel Aviv. Đây là đường bay được nhiều công dân Israel sử dụng. Theo Reuters, lộ trình thông thường của chuyến bay đi qua không phận Saudi Arabia và Jordan.

Đây không phải lần đầu một chuyến bay giữa Israel và UAE phải hạ cánh tại Saudi Arabia. Tháng 9/2025, một chuyến bay Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv từng phải hạ cánh khẩn cấp tại Riyadh do một sự cố y tế, theo truyền thông Israel vào thời điểm đó.

Nguồn: Reuters, CNN