Tại sao bộ phim concert của Hoàng Thuỳ Linh gây thất vọng, thất thế khi ra rạp?

Tháng 10/2024, Hoàng Thuỳ Linh chính thức lộ diện sau hơn 1 năm “ở ẩn”, gây xôn xao với thông tin sinh con đầu lòng. Nữ ca sĩ tái khởi động dự án Vietnamese Concert, nhưng là dưới dạng thức phát hành album tuyển tập 18 ca khúc được biểu diễn trong đêm concert hồi tháng 9/2023. Chưa dừng lại, Hoàng Thuỳ Linh công bố phim đưa concert đầu tiên trong sự nghiệp ra rạp, lấy tên Chúng Ta Là Người Việt Nam như cách nhìn lại và tôn vinh cột mốc đáng nhớ nhất sau 2 album gây tiếng vang lớn.

Hoạt động âm nhạc đầu tiên của Hoàng Thuỳ Linh sau khi ở ẩn - ra mắt Vietnamese Concert Album

Ngày 8/3/2025, Hoàng Thuỳ Linh tổ chức họp báo giới thiệu phim concert Chúng Ta Là Người Việt Nam. Phim chính thức ra rạp vào ngày 14/3, được xem là một trong những sự kiện được quan tâm nhất Vpop trong 3 tháng đầu năm.

Nữ ca sĩ quyết tâm đưa concert tâm huyết nhất sự nghiệp ra rạp

Việc đầu tư phát hành một album dành riêng cho concert, ra mắt phim tài liệu âm nhạc chiếu rạp cho thấy tham vọng của Hoàng Thuỳ Linh trong việc định hình bản thân trở thành một nghệ sĩ đại diện cho văn hoá đại chúng. Hoàng Thuỳ Linh hoàn thành những gạch đầu dòng quan trọng, mà mỗi nghệ sĩ nhạc pop trên thế giới đã và đang đặt mục tiêu thực hiện. Bao gồm: album concept, concert cá nhân, phim tài liệu âm nhạc.

Tròn trịa nhưng thiếu đột phá

Chúng Ta Là Người Việt Nam đi theo motif quen thuộc thường thấy ở các phim tài liệu concert khác. Nội dung tái hiện không khí đêm nhạc, phát lại một vài sân khấu điểm nhấn đan xen với hậu trường và chia sẻ của các nhân sự chính trong ekip. Hình ảnh là điểm cộng của Chúng Ta Là Người Việt Nam. Hàng loạt chi tiết thẩm mỹ đan xen yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam như đầu sư tử, đám rước đèn của thiếu nhi trong mùa Trung thu, tín ngưỡng Thờ Mẫu, văn hóa miền núi Tây Bắc, cờ lau tập trận, các trò chơi dân gian,... mà khán giả từng chiêm ngưỡng ở concert đã được “điểm danh” trong thời lượng 98 phút chiếu phim. Sân khấu hoành tráng, những khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc giữa Hoàng Thuỳ Linh với khán giả lột tả khá trọn vẹn qua những cú lia máy mượt mà từ trên cao.

Những sân khấu hoành tráng nhất của Vietnamese Concert được tái hiện trong Chúng Ta Là Người Việt Nam

Bên cạnh đó, Hoàng Thuỳ Linh cũng chia đủ thời lượng cho quá trình sản xuất, luyện tập chuẩn bị đêm concert quan trọng. Trong các phân đoạn hậu trường, Hoàng Thuỳ Linh làm bật được vai trò “đầu não” của cả dự án. Những thước phim đặc tả việc Hoàng Thuỳ Linh đầu tắt mặt tối họp ý tưởng cùng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, GĐST Denis Đặng ra sao, tham gia vào khâu làm nhạc cùng DTAP thế nào. Hoàng Thuỳ Linh còn tinh tế hé lộ chuyện chưa từng đề cập, đó là việc cô đã ghi dấu ấn trong các bản nhạc của mình với vai trò sáng tác.

Điều mà nhiều người sẽ cảm thấy ấn tượng nhất phải kể đến khoảnh khắc Hoàng Thuỳ Linh đổ tâm tư vào việc làm bật văn hoá Việt. Cô cho rằng văn hóa các nước châu Á khá giống nhau, nên khi làm về Việt Nam thì phải rõ nét, cho ra được “chất riêng” của dân tộc mình. Qua mỗi phân đoạn, người xem cũng có cơ hội hiểu rõ hơn về cách Hoàng Thùy Linh dùng âm nhạc để tôn vinh cội nguồn văn hóa Việt. Trong mọi khâu từ lên ý tưởng, chuẩn bị trang phục đến suốt quá trình tập luyện đều cho thấy sự tỉ mỉ, tâm huyết của nữ ca sĩ với cột mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát.

Chúng Ta Là Người Việt Nam cho thấy sự tỉ mỉ, tâm huyết của nữ ca sĩ với cột mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát

Và trên hết, Hoàng Thuỳ Linh thẳng thắn đáp trả ồn ào trịch thượng từng khiến cô đánh mất hảo cảm của công chúng ngay trước thềm diễn ra Vietnamese Concert. Hoàng Thuỳ Linh chủ động bày tỏ: "Em hoàn toàn không bao giờ muốn gây nên những cuộc tranh cãi. Điều em mong muốn chỉ là khán giả, gia đình, những người anh em thân thiết được bình an... Từ lúc mà em biết đến sân khấu, Hoàng Thuỳ Linh luôn cúi đầu trước công chúng. Trân trọng, và biết ơn những bài học đến với mình". Ở góc độ chủ quan, Hoàng Thuỳ Linh khoe được thứ muốn khoe, kể được điều muốn kể thông qua Chúng Ta Là Người Việt Nam.

Nhưng, Chúng Ta Là Người Việt Nam vẫn gây tiếc nuối, “đủ nhưng chưa wow”. Với Hoàng Thuỳ Linh, khán giả luôn kỳ vọng cái gì đó tầm cỡ, hoành tráng và choáng ngợp - như cách cô đã trình làng 2 album phòng thu quá ấn tượng trong thời điểm Vpop chưa rộ lên xu hướng này. Hay việc Hoàng Thuỳ Linh dám bước qua giới hạn, thử thách mình bằng 1 concert gói gọn 10 năm làm nghề vào tháng 9/2023.

Công tâm mà nói, Chúng Ta Của Người Việt Nam mới ở mức một phim concert cơ bản. Mãn nhãn về phần nhìn nhưng chiều sâu nội dung chưa tới, vẫn còn nhiều thứ có thể khai thác tốt hơn.

Hoàng Thuỳ Linh thông minh khi phát hành album Vietnamese Concert trước khi phim ra rạp

Đầu tiên là yếu tố âm nhạc. Hoàng Thuỳ Linh thông minh khi phát hành album Vietnamese Concert trước khi phim ra rạp. Khán giả yêu thích Hoàng Thuỳ Linh có thể hình dung lại toàn bộ không gian concert bằng việc nghe toàn bộ album này.

Bên cạnh 18 ca khúc được biên tập dựa trên hai album chính là Hoàng và Link, Vietnamese Concert the Album bao gồm các ca khúc được phối mới, kết hợp với những đoạn nhạc intro, outro và interlude được soạn riêng cho show, lồng ghép và giao thoa với các loại hình nghệ thuật của Việt Nam và quốc tế, như tuồng chèo, nhã nhạc cung đình, dân tộc kết hợp cùng nhạc kịch, nhạc pop, hip-hop, RnB… Có một số sự kết hợp cực thú vị như Tứ Phủ x Đánh Đố, hay màn kết hợp với Wren Evans trong Bắt Vía có hẳn 1 verse rap mới. Chất lượng âm thanh không tồi, như DTAP khẳng định "Vietnamese Concert the Album - thực sự là một album phòng thu với chất lượng âm thanh phối khí hoàn thiện nhất”.

Âm nhạc hoàn toàn có thể hot trở lại nhờ phim concert, điển hình như Sơn Tùng với intro Sky Tour

hay siêu hit Cruel Summer sống dậy mạnh mẽ sau 4 năm cùng The Eras Tour

Phần âm nhạc đi cùng Chúng Ta Là Người Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác sâu hơn để trở thành yếu tố thu hút người xem ra rạp. Như cách Sơn Tùng tạo nên hiện tượng intro với Sky Tour The Movie, khán giả toàn quốc từng thuộc làu intro “Hà Nội ơi, sẵn sàng cho đêm nay chưa nào, tay chân đâu hết rồi nào”. Chỉ 1 phút 33 giây, nhưng đoạn intro này đã đi vào ấn tượng sân khấu Việt vì sự bay bổng, thời thượng trong giai điệu được tái hiện đầy cảm xúc cùng thước phim ghi lại cảnh mở màn Sky Tour. Cả những SKY chưa từng dự concert Sơn Tùng, cũng một lần nghe qua intro huyền thoại này. Ở quy mô quốc tế, Taylor Swift đưa ca khúc Cruel Summer - 1 track thuộc album phòng thu Lover từ năm 2019 trở lại dẫn đầu Billboard Hot 100, kéo dài sức ảnh hưởng hơn 1 năm, xuyên suốt chuyến lưu diễn và phim The Eras Tour. Tất cả chỉ vì khán giả ấn tượng trước sân khấu live Cruel Summer quá mãn nhãn trong khuôn khổ The Eras Tour, một lần nữa được tô đậm khi Taylor trình chiếu toàn cầu thông qua phim concert.

Có vẻ như Hoàng Thuỳ Linh chưa dám "đâm thẳng" vào hạn chế của bản thân - chính là việc hát live. Việc các bản thu trong phim đều đã được chải chuốt, thu âm master kĩ càng, khiến các màn trình diễn cũng mất đi yếu tố hay nhất - đó là live - độ chân thực về mặt cảm xúc mà ca sĩ muốn truyền tải đến khán giả.

Hậu trường âm nhạc chưa được đào sâu

Hoàng Thuỳ Linh và ekip đã bỏ lỡ một cơ hội đưa âm nhạc viral trở lại thông qua phim concert. Trong 98 phút của bộ phim, không có 1 bài hát nào được lăng xê đủ để gây ấn tượng. Khán giả cũng chưa thấy được quá trình Hoàng Thuỳ Linh và DTAP tập trung để tạo ra một concert có âm nhạc đẳng cấp như album phòng thu thế nào. Ngoài một vài chi tiết Hoàng Thuỳ Linh đi thu âm, góp ý cùng DTAP trong khâu hoàn thiện bản phối. Cách đặc tả này có thể tìm thấy ở mọi video hậu trường sản xuất mà không cần phải ra rạp để xem phim.

Hoàng Thuỳ Linh và đồng đạo diễn Kawaii Tuấn Anh lựa chọn cách tiếp cận tương đối an toàn. Chúng Ta Là Người Việt Nam dành phần lớn thời lượng để làm bật quy mô concert và cách mà ekip đầu tư. Từ đầu đến cuối, Hoàng Thuỳ Linh liên tục được ekip khen ngợi là người tài giỏi, tâm huyết. Những phần phỏng vấn vướng vào lối mòn tô hồng nhân vật chính. Điều này vô tình làm mất đi tính khách quan trong mạch chuyện khi những người làm nên concert tự khen thành quả của chính mình quy mô, hoành tráng. Đoạn phỏng vấn cuối cùng của những thành viên trong gia đình Hoàng Thuỳ Linh đầy tính dàn dựng, kịch bản. Mọi thứ được tô vẽ chỉn chu làm mất đi tính chân thực, ngược lại sẽ gây nên cảm giác giáo điều, gượng gạo, khó bùng nổ cảm xúc.

Chúng Ta Là Người Việt Nam chưa bao quát được hành trình âm nhạc của Hoàng Thuỳ Linh

Con đường nghệ thuật của Hoàng Thuỳ Linh, từ lúc chuyển hướng từ một ca sĩ giải trí thành một nghệ sĩ âm nhạc nghiêm túc theo đuổi định hướng văn hoá dân tộc có rất nhiều góc để khai thác sâu. Vietnamese Concert là kết tinh của hành trình nghệ thuật ấy, là 10 năm Hoàng Thuỳ Linh “tái sinh” cùng Hoàng, vươn ra biển lớn cùng Link. Nhưng Chúng Ta Là Người Việt Nam chưa bao quát được hành trình âm nhạc của Hoàng Thuỳ Linh.

Phần tự sự thiếu sức nặng

Phần tự sự thiếu sức nặng. Điển hình như khi Hoàng Thuỳ Linh đề cập đến tranh cãi “trịch thượng”. Đây vốn là chi tiết vàng để Hoàng Thuỳ Linh tô đậm nội tâm của mình, cách mà cô đối diện với làn sóng ghét bỏ nhưng vẫn vượt qua tất thảy để lo chu toàn cho concert đầu tay. Phim chỉ mới dừng lại ở việc giải thích ý tứ, đính chính lại những hiểu lầm bủa vây Hoàng Thuỳ Linh. Câu thoại "Em hoàn toàn không bao giờ muốn gây nên những cuộc tranh cãi…” đưa ra trong tình huống có phần hời hợt vì chưa có chi tiết nào cho thấy quá trình biến chuyển tâm lý giữa tâm bão của Hoàng Thuỳ Linh. Có chăng, chỉ là một vài phút thoáng qua quay đến giọt mồ hôi, ánh mắt xa xăm và tiếng thở dài của cô giữa những buổi tập.

Những điểm chưa hoàn thiện của Hoàng Thuỳ Linh đã thấy rõ ở phim Sky Tour của Sơn Tùng. Hạn chế này xuất phát từ ekip làm phim, Hoàng Thuỳ Linh và đồng đạo diễn Kawaii Tuấn Anh đều không chuyên về phim tài liệu. Phim dừng ở mức cơ bản, đủ nhưng chưa độc đáo để người đã xem concert lẫn khán giả chưa xem cảm thấy thú vị, thoả mãn.

Hoàng Thuỳ Linh thất thế khi ra rạp

Tính đến cuối ngày 17/3, theo thông tin tham khảo từ Box Office Vietnam, phim Chúng Ta Là Người Việt Nam mang về hơn 160 triệu đồng. Dù là phim tài liệu tái hiện siêu concert “cộp mác” văn hoá Việt, nhưng Chúng Ta Của Người Việt Nam đang kém xa các tác phẩm cùng thể loại. Trước Hoàng Thuỳ Linh, Sky Tour The Movie của Sơn Tùng M-TP vượt mốc 10 tỷ sau 10 ngày ra rạp, Tri Âm: Người Giữ Thời Gian của Mỹ Tâm chiếu 8 ngày thu 12.3 tỷ. Và mới nhất, phim concert Anh Trai Say Hi: Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng đã thiết lập kỷ lục mới cho dòng phim tài liệu concert tại Việt Nam - với mức doanh thu 14.7 tỷ sau 4 ngày.

Ngoài ra, nhiều sao quốc tế cũng từng phát hành phim concert ở Việt Nam và thắng lớn với chục tỷ đồng như Taylor Swift - The Eras Tour, BLACKPINK - Born Pink in Cinemas hay BTS - Yet to Come in Cinemas.

Chúng Ta Của Người Việt Nam đang kém xa các tác phẩm cùng thể loại với doanh thu chỉ vài trăm triệu đồng sau gần 1 tuần công chiếu

Hoàng Thuỳ Linh vẫn đang năng nổ quảng bá Chúng Ta Là Người Việt Nam, cùng ekip thực hiện cinetour, chào người hâm mộ ở nhiều cụm rạp. Số suất chiếu giới hạn sau 18h, ở các cụm rạp tại 5 thành phố. Nhưng với doanh thu eo hẹp chỉ vài trăm triệu, rất có khả năng Chúng Ta Là Người Việt Nam bị rút ngắn suất chiếu sớm hơn dự định.

Lý giải cho việc phim concert của Hoàng Thuỳ Linh thất thế khi ra rạp, đầu tiên cần phải bàn đến đối tượng khán giả chính. Người đầu tiên hứng thú với 1 phim concert là fan của nghệ sĩ. Fandom càng đông, doanh thu càng lớn. Không khó để nhận thấy, những phim concert thắng lớn về doanh thu đều thuộc về nghệ sĩ có fandom khủng đến cực khủng, điển hình như Taylor Swift, BTS, BLACKPINK hay IU. Phim concert là một phần nằm trong văn hoá thần tượng, phục vụ cho những fan trung thành, luôn tìm kiếm cơ hội để trải nghiệm concert, nhất là những người bỏ lỡ sự kiện trực tiếp.

Anh Trai Say Hi thu về 14 tỷ sau vài ngày công chiếu nhờ lượng fan hùng hậu, dẫn đầu làn sóng văn hoá thần tượng quốc nội

Việt Nam không ngoại lệ. Sơn Tùng và Mỹ Tâm là hai ngôi sao hạng S hiện tại, có lượng khán giả trung thành và đông đảo. Trong khi đó, Anh Trai Say Hi là chương trình hot nhất năm 2024, làm làn sóng văn hoá thần tượng quốc nội bùng nổ hơn bao giờ hết. Fan đông, doanh thu cao, phim càng hot. Mà yếu tố tiên quyết này lại là hạn chế của Hoàng Thuỳ Linh.

Fan Hoàng Thuỳ Linh không đủ đông để tạo nên cơn sốt phòng vé khi phim công chiếu

Dù là nghệ sĩ nữ hàng đầu Việt Nam, nhưng FC “cứng cựa” của Hoàng Thuỳ Linh có số lượng không mấy hùng hậu. Nhóm kín The Phoenix - FC Hoàng Thuỳ Linh trên Facebook chỉ có 8.8 nghìn thành viên. Hạn chế về FC đã thể hiện từ thời điểm Hoàng Thuỳ Linh tổ chức concert. Tổng quy mô sân khấu chưa đến 7 nghìn khán giả nhưng trong 3 ngày đầu mở bán vào năm 2023, không có hạng vé nào sold-out. So với 4 đêm concert cháy vé của Anh Trai Say Hi hay show diễn kỷ lục Tri Âm Mỹ Đình 30 nghìn khán giả của Mỹ Tâm, hoàn toàn thấy rõ sự khác biệt. Chưa kể, lùm xùm phát ngôn trước Vietnamese Concert cũng khiến nữ ca sĩ mất duyên “người qua đường”.

Hoàng Thuỳ Linh và ekip đang thực hiện cinetour

Thời điểm ra rạp Chúng Ta Là Người Việt Nam cũng có ảnh hưởng lớn đến doanh thu. Phim công chiếu sau concert gần 2 năm, nhiệt lượng và độ thảo luận không còn cao như ban đầu. Cả album concert và phim đều mất hút trên mạng xã hội, không tạo được đề tài thu hút khán giả.

Vì những lẽ này, Hoàng Thuỳ Linh thất thế khi đưa Chúng Ta Là Người Việt Nam ra rạp. Bản thân cô cũng nhìn nhận được thực tế, khẳng định doanh thu không phải là mục tiêu hàng đầu khi ekip thực hiện và mang bộ phim tới với khán giả. Chiều 20/3, Hoàng Thuỳ Linh cập nhật bài đăng cám ơn khán giả đã ra rạp ủng hộ Chúng Ta Là Người Việt Nam, đồng thời xác nhận bộ phim sẽ sớm rút khỏi rạp.

"...Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Chúng Ta Là Người Việt Nam sẽ rời các rạp chiếu để Linh và đồng đội giao cho bộ phim những nhiệm vụ mới, những “con đường lan tỏa” khác nữa mà cả team đã có kế hoạch từ những ngày đầu. Linh sẽ còn mang bộ phim đến các trường Đại học cũng như các trường cấp 2, cấp 3 để tất cả mọi người cùng được thưởng thức, được truyền cảm hứng, như một lời cám ơn nữa đến từ Linh và ekip. Điều này cũng có nghĩa là bộ phim chưa bao giờ bị đặt áp lực bởi con số doanh thu rạp, mà là nhiệm vụ lan tỏa thông điệp của nó ở những nơi mà bộ phim được trình chiếu" - Trích bài đăng của Hoàng Thuỳ Linh chiều 20/3.

Một nỗ lực đáng ghi nhận

Tuy không tạo nên cơn sốt doanh thu, nhưng Chúng Ta Là Người Việt Nam vẫn là một phim tài liệu hay về âm nhạc, đáng để theo dõi. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả xem phim về dành tặng lời khen cho sự chỉn chu, tinh tế của Hoàng Thuỳ Linh và ekip. Nhất là cách cô đặt để tâm tư, truyền tải nét đẹp văn hoá qua âm nhạc, nghệ thuật. Đến cả phần sub tiếng Anh của phim cũng được biên dịch bằng văn phong khéo léo, dễ hiểu mà không làm mất đi sự tinh tuý của tiếng Việt. Có hạn chế trong cách dựng, kể chuyện nhưng đây vẫn là một nỗ lực đáng khen. Để làm nên một bộ phim concert chắc chắn tốn rất nhiều chi phí về thiết bị và nhân lực. Ekip đã phải làm việc không nghỉ để lọc ra những footage đẹp mắt, ý nghĩa nhất đưa lên màn ảnh rộng.

Chúng Ta Là Người Việt Nam phần nào giúp Hoàng Thuỳ Linh đặt thêm một cột mốc rực rỡ, là ca sĩ Việt đầu tiên có 2 album concept, concert riêng và phim tài liệu âm nhạc trước tuổi 35

Hoàng Thuỳ Linh làm việc này mà không nghĩ đến lợi nhuận, cho thấy tầm nhìn của cô không chỉ dừng lại ở kiếm tiền. Hoàng Thuỳ Linh luôn hướng đến những việc lớn lao. Dự án nào của cũng đầu tư quy mô khủng và khó. Chúng Ta Là Người Việt Nam phần nào giúp Hoàng Thuỳ Linh đặt thêm một cột mốc rực rỡ, là ca sĩ Việt đầu tiên có 2 album concept, concert riêng và phim tài liệu âm nhạc trước tuổi 35.

Ở lần hẹn sau, có thể Hoàng Thuỳ Linh sẽ cải thiện được những hạn chế của mình, đặt ra tiêu chuẩn mới cho nhạc Việt

Với tâm thế này, Chúng Ta Là Người Việt Nam chắc chắn không phải phim concert duy nhất của Hoàng Thuỳ Linh. Đã 3 năm kể từ album Link, người hâm mộ vẫn đang đặt ngôi sao hi vọng cho album phòng thu mới của nữ ca sĩ. Hoàng Thuỳ Linh hứa hẹn tiếp tục phá vỡ giới hạn bản thân, có thể là thêm album, concert, thậm chí là phim concert trong tương lai. Điều này hoàn toàn nằm trong định hướng của nữ ca sĩ. Ở lần hẹn sau, có thể Hoàng Thuỳ Linh sẽ cải thiện được những hạn chế của mình, đặt ra tiêu chuẩn mới cho nhạc Việt.