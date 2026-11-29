Jude Bellingham giàu cỡ nào? Tài sản riêng tại Anh chạm mốc 14 triệu bảng, lương Real Madrid sắp tăng gấp đôi.

Theo truyền thông Anh, báo cáo tài chính vừa công bố cho thấy ngôi sao đội tuyển Anh Jude Bellingham đã thu về gần 14 triệu bảng Anh (khoảng 473 tỷVNĐ) riêng tại quê nhà, đồng thời chuẩn bị bước vào đợt tăng lương đáng kể tại Tây Ban Nha.

Cụ thể, công ty quản lý bản quyền hình ảnh Bello & Bello của tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid đã tăng giá trị thêm 1,7 triệu bảng trong năm qua, đạt mức 5,7 triệu bảng. Song song đó, Belloball - công ty do người cha Mark Bellingham điều hành được định giá thêm 8 triệu bảng.

Ở tuổi 23, ngôi sao bóng đá này đang nắm trong tay hàng loạt bản hợp đồng tài trợ giá trị với các thương hiệu toàn cầu như Adidas, Google, Calvin Klein, Louis Vuitton cùng Electronic Arts (nhà phát hành Call of Duty). Bên cạnh các khoản thu từ bản quyền hình ảnh tại câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Bellingham được cho là sắp nhận mức lương mới tại Tây Ban Nha tăng gấp đôi lên 480.000 bảng/tuần, tương đương khoảng 25 triệu bảng/năm sau thuế.

Bellingham đang sở hữu khối tài sản hàng đầu tuyển Anh (Ảnh: IGNV)

Không chỉ dừng lại ở bóng đá và quảng cáo, Bellingham còn đẩy mạnh tham vọng thương mại khi đăng ký bảo hộ thương hiệu JB và JB5 tại Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Anh. Các hồ sơ cho thấy anh có kế hoạch phát triển dòng sản phẩm mang dấu ấn cá nhân gồm đồ gia dụng, chăn ga gối đệm, hành lý và trang phục, đồng thời đã được cấp phép kinh doanh bia, nước giải khát và thức uống tăng lực.

Để hiện thực hóa tham vọng kinh doanh, Bellingham đã mời cố vấn Oliver Hunt - người từng góp phần đưa tay golf Rory McIlroy vào nhóm những vận động viên giàu có nhất thế giới tham gia hội đồng quản trị công ty. Ông Hunt nhận định có thể xây dựng cho Bellingham một đế chế thương mại đủ sức sánh ngang với cựu đội trưởng tuyển Anh David Beckham. Về đời sống cá nhân, bên cạnh cơ ngơi hiện có gần Madrid, tiền vệ sinh ra tại Stourbridge (West Midlands) đang xây dựng một căn nhà bốn tầng, năm phòng ngủ tại Worcestershire.