Vỡ trận 0-4 trước Brentford, Man Utd chạm đáy kỷ lục tệ hại và đối mặt nguy cơ xuống hạng.

Thất bại nặng nề 0-4 ngay trên sân Old Trafford trước Brentford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh tối 28/11 (giờ Việt Nam) tiếp tục đẩy Manchester United lún sâu vào vũng lầy khủng hoảng, đồng thời khiến "Quỷ đỏ" nối dài danh sách những cột mốc đáng quên trong lịch sử đội bóng lẫn giải đấu.

Bước vào trận đấu với tâm thế chịu nhiều sức ép, Man Utd sớm bộc lộ sự mong manh ở hệ thống phòng ngự. Trong hiệp 1, Callum Wilson tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, mang về lợi thế dẫn trước hai bàn cho đại diện thành London. Sang hiệp 2, dù có một vài thời điểm thi đấu khởi sắc hơn, đội chủ nhà vẫn bế tắc hoàn toàn trước khung thành đối phương. Trái lại, hàng loạt sai lầm cá nhân của Diogo Dalot đã tạo điều kiện để Ajer và Schade lần lượt lập công, khép lại cơn ác mộng 0-4 cho nửa đỏ thành Manchester.

Trận thua tan nát này khiến Man Utd trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh để thủng lưới 2 bàn trong 7 hiệp đấu liên tiếp. Chuỗi thống kê đáng báo động này bắt đầu từ hiệp 2 trận gặp Chelsea, kéo dài xuyên suốt các cuộc đối đầu với Aston Villa, Liverpool và mới nhất là Brentford.

MU bước vào giai đoạn khủng hoảng (Ảnh: Getty)

Không dừng lại ở đó, Man Utd còn chạm tới chuỗi 10 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng – thành tích tệ hại nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Tính từ mùa giải 1930/1931, đây mới là lần thứ hai "Quỷ đỏ" để lọt lưới trong cả 12 vòng mở màn tại giải đấu cao nhất nước Anh. Trên mặt trận tấn công, sự kém hiệu quả cũng phơi bày rõ nét khi Man Utd là đội duy nhất ở mùa giải năm nay tịt ngòi tới 6 trận, tệ hơn cả tân binh Coventry City.

Với riêng Brentford, thắng lợi tưng bừng tại Old Trafford mang ý nghĩa lịch sử khi giúp họ lần đầu tiên sau 89 năm đánh bại Man Utd trên thánh địa của đối thủ, để lại thêm nỗi ngậm ngùi cho người hâm mộ chủ nhà.

Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Mauricio Pochettino cũng đi vào lịch sử theo cách không ai mong muốn khi trở thành nhà cầm quân thứ ba của Man Utd thua cả hai trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, sau cố HLV Chapman và Erik ten Hag. Đáng nói hơn, chiến lược gia người Argentina phải nhận hai thất bại nặng nề nhất với cùng tỷ số 0-4 trước Liverpool và Brentford.

Sau 12 vòng đấu, Manchester United dậm chân ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn đội bét bảng Crystal Palace đúng 1 điểm. Nếu Crystal Palace giành chiến thắng trước Hull City, "Quỷ đỏ" sẽ rơi xuống đáy bảng – thực tế buộc đội chủ sân Old Trafford phải đối mặt với bài toán sinh tồn và nguy cơ xuống hạng ở chặng đường phía trước.