U17 Việt Nam khép lại World Cup nhưng còn cả tương lai phía trước.

Sau hành trình tại vòng chung kết World Cup, điều khiến giới chuyên môn và người hâm mộ trăn trở nhất không chỉ là kết quả ở sân chơi thế giới, mà là chặng đường tiếp theo của lứa cầu thủ sinh năm 2009. Khi ánh đèn sân khấu khép lại, làm sao để tài năng, sự tự tin và nhịp vận động đỉnh cao của tập thể này được nuôi dưỡng liên tục thay vì chững lại?

Giá trị nổi bật của lứa U17 Việt Nam hiện tại nằm ở tính tập thể và sự đồng đều. Cùng ăn tập qua nhiều đợt hội quân từ năm 2025, trải qua các giải đấu khu vực, châu lục rồi bước ra World Cup, các cầu thủ trẻ đã tích lũy được sự ăn ý và hiểu rõ cách vận hành chung. Nếu sau giải đấu lớn, mỗi người trở về một trung tâm đào tạo rồi chờ đến lần tập trung kế tiếp dưới tay một ban huấn luyện mới, sự gắn kết và mạch phát triển tích lũy suốt thời gian qua có nguy cơ bị xáo trộn.

U17 Việt Nam đã trở về nước vào tối ngày 27/11 (Ảnh: VFF)

Từ góc nhìn chuyên môn, việc cân nhắc giữ chân HLV Cristiano Roland để tiếp tục đồng hành cùng lứa cầu thủ này là một phương án đáng đặt lên bàn cân. Nhà cầm quân người Brazil đã có quãng thời gian đủ dài để nắm bắt điểm mạnh, hạn chế của từng học trò cũng như định hình lối chơi phát huy kỹ thuật, tốc độ và sự tự tin của họ. Bóng đá thế giới từng chứng kiến những mô hình thành công từ sự kế thừa ấy, như cách Luis de la Fuente đi qua các cấp độ trẻ Tây Ban Nha trước khi đăng quang World Cup 2026 hay Felix Sanchez dẫn dắt các lứa trẻ Qatar lên đỉnh Asian Cup 2019. Tất nhiên, niềm tin dành cho HLV Roland cần đi kèm đánh giá khách quan về hiệu quả chuyên môn và kế hoạch phát triển cụ thể từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nhưng duy trì sự liên tục trên băng ghế chỉ đạo vẫn là lựa chọn hợp lý nếu đáp ứng yêu cầu.

U17 Việt Nam khép lại hành trình ở World Cup nhưng còn cả chặng đường phía trước (Ảnh: VFF)

Thách thức lớn hơn nằm ở "khoảng trống" giải đấu trong năm 2027. Ở chu kỳ sắp tới, lứa sinh năm 2009 không có giải chính thức cấp châu lục khi U20 Việt Nam vắng mặt ở vòng chung kết U20 châu Á 2027, còn sân chơi U17 dành cho lứa kế cận từ năm 2010 trở về sau. Nếu cầu thủ chỉ quay về tập luyện thuần túy và chờ đợi những giải trẻ ngắn ngày, cường độ thi đấu từng được rèn giũa ở World Cup sẽ rất khó duy trì. Song song với việc cải thiện dinh dưỡng và nền tảng thể chất, cầu thủ trẻ cần được cọ xát thường xuyên qua các trận giao hữu quốc tế chất lượng và môi trường thi đấu có tính cạnh tranh cao.

Để làm được điều đó, bóng đá Việt Nam cần có những sân chơi giàu tính sát hạch, các cầu thủ có cơ hội được cạnh tranh, thi đấu ở những giải đấu chuyên nghiệp. World Cup khép lại chỉ là điểm khởi đầu của một chu kỳ mới. Giữ được người dẫn dắt phù hợp và tạo ra môi trường thi đấu liên tục chính là chìa khóa để lứa cầu thủ 2009 bước tiếp vững vàng, thay vì để những tiềm năng quý giá trôi qua trong tiếc nuối.