Ánh Viên khép lại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 với 7 HCV.

Tối 27/11, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (đoàn Quân đội) đã khép lại ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 bằng màn trình diễn ấn tượng, nâng tổng số huy chương vàng giành được tại giải lên con số 7.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Nguyễn Thị Ánh Viên giành tổng cộng 7 huy chương vàng cho đoàn Quân đội, gồm 3 nội dung cá nhân và 4 nội dung tiếp sức. Ở các nội dung cá nhân, cô thống trị đường bơi ngửa khi giành HCV ở 50m ngửa nữ (29 giây 61), 100m ngửa nữ (1 phút 02 giây 75, phá kỷ lục đại hội cũ 1:03.71) và 200m ngửa nữ (2 phút 15 giây 46, phá kỷ lục đại hội cũ 2:16.44). Cùng với đó, Ánh Viên góp sức mang về thêm 4 tấm HCV đồng đội ở các nội dung 4x200m tự do nữ, 4x100m hỗn hợp nam nữ, 4x100m hỗn hợp nữ (4 phút 15 giây 69, phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội) và 4x100m tự do nữ (3 phút 50 giây 80, phá kỷ lục đại hội cũ 3:53.42).

Ánh Viên khẳng định đẳng cấp ở đấu trường quốc nội (Ảnh: FBNV)

Sau khi khép lại chặng đường thi đấu giàu cảm xúc tại giải, Ánh Viên đã gửi gắm những dòng chia sẻ đầy chân thành: "Một hành trình đáng nhớ. Cảm ơn Ban huấn luyện, gia đình, đồng đội và tất cả mọi người đã luôn đồng hành, dõi theo và dành tình cảm, sự ủng hộ cho Viên trong suốt thời gian qua".

Trở lại đường đua xanh sau 4 năm vắng bóng, Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với tâm thế nhẹ nhõm, thoải mái và trọn vẹn niềm vui tận hưởng thi đấu. Không còn đặt nặng áp lực thành tích như trước, kình ngư đoàn Quân đội vẫn cho thấy bản lĩnh cùng phong độ đỉnh cao hiếm có khi thâu tóm 7 huy chương vàng và xô đổ nhiều kỷ lục, khẳng định vị thế biểu tượng bền bỉ của bơi lội Việt Nam ở đấu trường quốc gia.