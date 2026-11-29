Bà xã của trung vệ Thành Chung gây chú ý ở sân Hàng Đẫy.

Trên khán đài sân Hàng Đẫy tối ngày 28/11 trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hà Tĩnh thuộc vòng 9 V.League 2026/27, Ngô Tố Uyên - bà xã trung vệ Nguyễn Thành Chung thu hút sự chú ý. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay xuất hiện lộng lẫy, cô vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài thanh lịch, chỉn chu cùng sự đồng hành lặng lẽ dành cho ông xã trên hành trình thi đấu.

Ngô Tố Uyên qua camera thường vẫn xinh bất chấp (Ảnh: Bongdavadoisong)

Nàng WAG diện đồ đơn giản, không cần trang điểm cầu kỳ vẫn nổi bật (Ảnh: Bongdavadoisong)

Dù ở góc máy ghi lại từ xa, Tố Uyên vẫn giữ được nét dịu dàng. Cô diện áo blazer nâu trầm khoác ngoài áo sáng màu, kết hợp mái tóc dài đen suôn thẳng, nhẹ nhàng quen thuộc nhưng không kém phần cuốn hút.

Sự góp mặt của Tố Uyên trên khán đài tiếp thêm tinh thần cho Thành Chung và các đồng đội trong ngày CLB Hà Nội ngược dòng thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 tại vòng 9 V.League 2026/27. Bị dẫn trước ở hiệp hai và rơi vào thế thiếu người cuối trận, đội chủ nhà vẫn bùng nổ nhờ cú đúp của Hồ Thanh Minh để giữ trọn 3 điểm tại Hàng Đẫy.

Tố Uyên xuống sân chúc mừng chồng sau trận đấu (Ảnh: FBNV)

Thành Chung thi đấu năng nổ dưới sân (Ảnh: MD)

Từ lâu, Ngô Tố Uyên vẫn được nhắc đến như một trong những nàng WAGs sở hữu gương mặt khả ái, làn da trắng sáng và vóc dáng gọn gàng sau sinh. Cô thường ghi điểm nhờ gu ăn mặc nhã nhặn, tinh tế và những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, đồng hành cùng Thành Chung cả trên sân cỏ lẫn cuộc sống thường nhật.