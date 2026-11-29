Man Utd nối dài chuỗi thua 0-4, Pochettino bắt toàn đội đối mặt cơn thịnh nộ của khán giả.

Sau thất bại nặng nề 0-4 ngay tại Old Trafford trước Brentford, HLV Mauricio Pochettino đã yêu cầu toàn bộ cầu thủ Manchester United tiến về khu vực khán đài đội nhà để trực tiếp đón nhận sự phẫn nộ từ người hâm mộ.

Trận thua này khiến “Quỷ đỏ” lần đầu tiên kể từ năm 1963 phải nhận hai thất bại liên tiếp với cách biệt 4 bàn không gỡ ở giải quốc nội. Cú đúp của Callum Wilson cùng các pha lập công của Kristoffer Ajer và Kevin Schade đã đẩy Man Utd lún sâu vào khủng hoảng, giữ họ ở vị trí áp chót bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và đứng trước nguy cơ rơi xuống bét bảng nếu Crystal Palace thắng Hull vào hôm nay 29/11.

Dù vậy, nhà cầm quân người Argentina khẳng định các học trò phải chấp nhận đối mặt sau tiếng còi mãn cuộc. Dưới sự chỉ đạo của Pochettino, các cầu thủ United miễn cưỡng bước tới gần khán giả và vỗ tay trong tâm thế rụt rè. Đáp lại họ là những tiếng la ó cùng hàng loạt lời hô vang gay gắt, tiêu biểu là câu hát mỉa mai: “Các anh không xứng đáng khoác lên mình chiếc áo này”.

MU đối diện cơn thịnh nộ của khán giả (Ảnh: PA)

Giải thích cho quyết định của mình, Pochettino cho rằng tập thể đội bóng cần giữ sự “đoàn kết” trong giai đoạn sóng gió. Ông cũng cảnh báo các cầu thủ rằng biểu tượng trên ngực áo không đủ sức ngăn cản những kịch bản tồi tệ nhất xảy ra.

“Đây là một thời điểm khó khăn. Có lẽ các bạn sẽ hỏi tôi khó khăn hơn kỳ vọng của ông à? Tất nhiên là có, bởi chúng tôi không bao giờ lường trước kết quả như thế này. Chúng ta cần nhận thức rõ thực tế của mình. Đúng là chúng ta là Manchester United, nhưng bạn không thể giành chiến thắng chỉ bằng huy hiệu và lịch sử. Chúng ta cần bắt kịp đối thủ ở mọi khía cạnh rồi mới vượt trội hơn để thắng trận”.

Nhà cầm quân người Argentina thừa nhận cảm giác nặng nề sau chuỗi kết quả bết bát, đặc biệt khi đội bóng vừa để thua 0-4 trước Liverpool trước khi tiếp tục nhận tỷ số tương tự tại Old Trafford.

“Thật chẳng đẹp đẽ gì khi thua 0-4 trước Liverpoolrồi lại thua 0-4 hôm nay tại Old Trafford. Thật khó để giữ sự lạc quan. Tôi rất thất vọng, đồng thời cũng thấy rất thương các cầu thủ. Chúng tôi hiểu người hâm mộ, nhưng chúng ta cần quan tâm, cần đoàn kết và sát cánh bên nhau. Điều quan trọng nhất lúc này là dồn toàn bộ năng lượng để cải thiện mọi thứ. Khoảnh khắc chúng ta thủng lưới bàn mở tỷ số, trận đấu trở nên khó khăn cường độ, sự căng thẳng. Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau và trách nhiệm, Pochettino cho biết.

Pochettino đối diện khó khăn của MU (Ảnh: PA)

Thất bại trước Brentford nối dài chuỗi ngày u ám của United, sau trận ra mắt kém vui tại Anfield và trận hòa 2-2 trên sân Sporting Lisbon ở Champions League. Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đang trải qua màn khởi đầu mùa giải tệ nhất trong vòng 40 năm khi mới có một chiến thắng sau 12 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, để thua tới sáu trận.

Trước chuyến làm khách tới sân của Newcastle vào tuần tới nhằm tìm đường vực dậy mùa giải, áp lực đè nặng lên cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện ngày một lớn.