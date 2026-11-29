Gia đình chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang xuất hiện trong ngày đội bóng áo tím giành chiến thắng 2-1 Hà Tĩnh tại V.League.

Tối 28/11, trên khán đài sân Hàng Đẫy, gia đình Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con gái nhỏ đã xuất hiện, chăm chú theo dõi màn so tài giữa đội bóng Thủ đô và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2026/27.

Giữa bầu không khí giàu cảm xúc tại Hàng Đẫy, Đỗ Mỹ Linh chọn trang phục cardigan sáng màu phối cùng quần jeans năng động, còn Đỗ Vinh Quang diện áo polo hồng trẻ trung, đứng sát bên con gái nhỏ với ánh mắt dõi theo từng pha bóng trên sân.

Đỗ Vinh Quang - cùng vợ Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trên khán đài Hàng Đẫy

Em bé Titi con gái của cặp đôi cũng đến sân xem đá bóng

Mỹ Linh khoe visual sáng bừng

Dưới sân, trận đấu diễn ra đầy kịch tính đúng như sự kỳ vọng của các khán đài. Sau khi bị đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chọc thủng lưới ở phút 56 rồi rơi vào thế thiếu người ở phút 81, Hà Nội FC vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối để ghi liền hai bàn ở các phút 82 và 85 nhờ công Hồ Thanh Minh, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc cho đội chủ nhà.

Trận đấu nhiều cảm xúc ở dưới sân

CLB Hà Tĩnh mở tỉ số trước

Bước ngoặt với tấm thẻ đỏ dành cho đội chủ nhà

Nhưng Hồ Thanh Minh 2 lần lên tiếng giúp đội nhà ngược dòng

CLB Hà Tĩnh ngầm ngụi ra về trắng tay

Chiến thắng nghẹt thở trên sân nhà không chỉ mang về 3 điểm quý giá giúp Hà Nội FC vươn lên nhóm đầu bảng xếp hạng sau vòng 9 mà còn khép lại một buổi tối đáng nhớ trên sân Hàng Đẫy với sự đồng hành của gia đình Chủ tịch đội bóng - Đỗ Vinh Quang.

Ảnh: MD