Tài sản khổng lồ của Bae Suzy - "tình đầu quốc dân" xứ Hàn

Trở thành ngôi sao "vụt sáng" trong làng giải trí Hàn Quốc với vai trò thành viên của nhóm nhạc Miss A, Bae Suzy dần lấn sân sang con đường diễn xuất với các vai chính trong Dream High (2011), Uncontrollably Fond (2016), Start-up (2020), Anna (2022) và mới nhất là Doona! (2023). Mới đây, Bae Suzy "gây sốt" khi sánh vai cùng nam tài tử Park Bo Gum trong dự án mới Wonderland. Không chỉ gây ấn tượng bằng vẻ đẹp thanh tú và ngọt ngào, cô nàng khiến khán giả không ngừng thương nhớ với vóc dáng thon gọn xứng danh "tình đầu quốc dân".

Theo nhiều nguồn tin, Bae Suzy sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 35 triệu USD vào năm 2024. Con số này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể gần 10 triệu USD so với tài sản ròng 25 triệu USD của cô vào năm 2021, theo báo cáo của South China Morning Post. Bae Suzy là một trong những diễn viên Hàn Quốc thành công nhất thế giới. Phần lớn khối tài sản của cô đến từ các dự án diễn xuất, hoạt động nhóm khi còn ở Miss A, các hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu và thu nhập từ mạng xã hội.

Sự nghiệp điện ảnh

Hành trình của Bae Suzy trong ngành giải trí Hàn Quốc bắt đầu khi cô được JYP Entertainment tuyển chọn vào làm thực tập sinh vào năm 2009. Chỉ một năm sau, Suzy ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ Trung-Hàn Miss A. Cô tiếp tục sự nghiệp âm nhạc cho đến khi nhóm tan rã vào năm 2017.

Bên cạnh âm nhạc, nữ thần tượng K-pop này cũng thử sức với lĩnh vực truyền hình và có màn ra mắt ấn tượng vào năm 2011 với bộ phim truyền hình đình đám Dream High, đóng cặp với Kim Soo Hyun, một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất Hàn Quốc. Bộ phim đã mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và giải Cặp đôi đẹp nhất cùng bạn diễn Kim tại Lễ trao giải Drama của đài KBS năm đó.

Sau thành công này, Suzy nhận được nhiều vai diễn trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình khác, và chính thức debut màn ảnh rộng với Kiến trúc 101. Trong phim, cô vào vai phiên bản trẻ tuổi của Yang Seo Yeon. Kiến trúc 101 đã trở thành một trong 10 bộ phim được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc sau khi ra mắt năm 2012, thu hút hơn 4,1 triệu lượt xem. Không thể bỏ qua sự xuất hiện ít ỏi của Bae trong bộ phim hài lãng mạn Big cùng năm, với sự tham gia của Gong Yoo và Lee Min Jung trong vai chính.

Những giải thưởng đáng chú ý

Điều thú vị là Bae Suzy là nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành được giải thưởng tân binh trong lĩnh vực ca hát, phim truyền hình, phim điện ảnh và chương trình giải trí. Cô cũng nhận được giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 48 cho vai diễn trong Kiến trúc 101.

Năm 2016, Bae phát hành đĩa đơn kỹ thuật số Dream kết hợp với Baekhyun, thành viên nhóm nhạc EXO. Bài hát nhanh chóng trở thành bản hit và ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng kỹ thuật số hàng tuần của Gaon tại Hàn Quốc. Dream sau đó đã giành giải Hợp tác xuất sắc nhất tại Mnet Asian Music Awards 2016. Cô chính thức debut với tư cách nghệ sĩ solo với EP "Yes? No?" vào năm 2017. Cũng trong năm đó, Bae Suzy trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim lãng mạn giả tưởng Khi em đang ngủ, đóng cặp cùng Lee Jong Suk. Phim đạt tỷ lệ người xem toàn quốc là 7,7%, theo Nielsen Korea.

Những bộ phim và chương trình truyền hình xuất sắc

Mặc dù Bae Suzy đã là một gương mặt quen thuộc trong ngành giải trí Hàn Quốc, nhưng chỉ sau khi thể hiện xuất sắc trong những bộ phim truyền hình đình đám như Vagabond (2019) và Start-Up (2020), cô mới trở thành một cái tên quen thuộc trên toàn cầu. Chính vì vậy, vào năm 2016, tượng sáp của nữ diễn viên này đã được vinh danh tại Madame Tussauds Hồng Kông. Được biết, cô kiếm được khoảng 16.700 USD cho mỗi tập phim.

Không thể không nhắc đến bộ phim Ashfall năm 2019, bộ phim đã nhanh chóng thành công phòng vé tại Hàn Quốc. Được sản xuất bởi đạo diễn Kim Yong Hwa, nổi tiếng với bộ phim Along with the Gods, bộ phim thu về gần 58 triệu USD và xếp hạng thứ 4 trong danh sách những bộ phim thành công nhất năm 2019, cùng với các tác phẩm đình đám khác như Exit, theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc.

Suzy cùng bạn diễn Park Bogum trên trường quay bộ phim Wonderland năm 2024

Một thành tích đáng tự hào khác là bộ phim truyền hình lãng mạn Doona! chuyển thể từ webtoon, được sản xuất bởi Studio Dragon. Phim được chuyển thể từ webtoon The Girl Downstairs của họa sĩ nổi tiếng Min Songa. Sau khi ra mắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2023, bộ phim gồm 9 tập đã trở thành một trong những chương trình được xem nhiều nhất của Netflix, sánh ngang với các tác phẩm đình đám khác như A Good Day To Be A Dog, với sự tham gia của Cha Eun Woo.

Nữ diễn viên Hàn Quốc vào vai Jeong In trong dự án mới nhất của cô, bộ phim lãng mạn viễn tưởng Wonderland năm 2024, đóng cặp cùng "người tình quốc dân" của Hàn Quốc, Park Bogum. Phim đã được chiếu đặc biệt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Sau khi ra mắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2024, Wonderland đã thống trị phòng vé cuối tuần và thu về 3,21 triệu USD trong suốt 5 ngày công chiếu, theo Variety. Ngoài ra, theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim đã thu hút 237.797 người xem trong suốt 3 ngày cuối tuần (7-9/6). Kể từ khi ra mắt, phim đã thu hút tổng cộng 468.802 lượt xem.

Gương mặt đại diện của Dior và Guess

Bên cạnh các bộ phim và phim truyền hình Hàn Quốc, Bae Suzy cũng góp mặt trong nhiều phim quảng cáo và là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu, góp phần làm tăng khối tài sản ngày càng lớn của cô. Được coi là một trong những "Nữ hoàng quảng cáo" của Hàn Quốc, sánh vai với các thành viên của BLACKPINK, cô đã đại diện cho các thương hiệu như Dior, Guess và Lancôme.

Năm 2018, Bae được công bố là Đại sứ thương hiệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nàng thơ toàn cầu của Lancôme. Theo South China Morning Post, Bae thu về khoảng 8,8 triệu USD từ việc đại diện thương hiệu, tính đến năm 2020.

Năm 2022, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Longines đã bổ nhiệm Bae làm Đại sứ của sự thanh lịch. Cũng trong năm đó, cô tham dự buổi trình diễn Dior Thu Đông 2022 tại Đại học Nữ sinh Ewha của Hàn Quốc. Tháng 4 năm 2022, cô trở thành đại sứ của nhà mốt thời trang xa xỉ Pháp Dior.

Những tài sản đắt đỏ của Bae Suzy

Nữ diễn viên siêu sao Hàn Quốc được biết đến với việc dành phần lớn khối tài sản của mình cho các khoản đầu tư bất động sản cao cấp và theo nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc, cô sở hữu 10,3 triệu USD bất động sản.

Năm 2016, Bae Suzy mua một tòa nhà tại khu vực Samseong Dong thuộc quận Gangnam giàu có với giá khoảng 3,19 triệu USD. Với cả không gian ở và thương mại, tài sản có tổng cộng 7 tầng. Lúc đó, có tin đồn rằng Bae đã cho thuê tòa nhà với giá 13.400 USD mỗi tháng.

Năm 2017, nữ diễn viên của Wonderland mua thêm một biệt thự sang trọng khác – gồm 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm và 1 phòng thay đồ – tại Nonhyeon Dong với giá 2,7 triệu USD.

Bên cạnh bất động sản, Bae còn thích đầu tư vào những chiếc xe bốn bánh sang trọng. Cô lái chiếc Porsche 911, với giá khoảng 140.000 USD. Bae Suzy cũng là một người nổi tiếng yêu động vật và nuôi một con Maltese và một con Bichon Frisé, lần lượt được đặt tên là Damon và Dezy.

Sinh ngày 10/10/1994 tại Gwanju, Hàn Quốc, Bae Suzy đã nỗ lực trở thành một nghệ sĩ từ khi còn nhỏ. Cô tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul năm 2013 và sau đó bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí Hàn Quốc.