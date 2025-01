Trong lễ trao giải WeChoice Awards 2024 được tổ chức ngày 12/01, Kriss Ngô của SpaceSpeakers Label giành giải thưởng Producer của năm tại WeChoice Awards 2024. Anh được biết đến là một nhà sản xuất âm nhạc trẻ tài năng tại Việt Nam.

Kriss Ngô giành giải thưởng Producer của năm tại WeChoice Awards 2024

Xuất thân từ lớp chuyên Anh, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Kriss Ngô không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, mà còn đầy triển vọng trong lĩnh vực âm nhạc. Với tinh thần "dám nghĩ, dám làm", Kriss Ngô liên tục cho ra đời những sản phẩm âm nhạc độc đáo và tiệm cận xu hướng yêu thích của giới trẻ.

Mặc dù chỉ mới nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp trong 3-4 năm trở lại đây nhưng số lượng chương trình cũng như số sản phẩm Kriss Ngô tham gia sản xuất được xem là khá đồ sộ.

Kriss Ngô là tài năng trẻ nhà SpaceSpeakers Label

Có thể kể đến vai trò Music Producer trong Rap Việt và gần nhất là chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, Kriss Ngô đã sản xuất nhiều bài nhạc nhận được sự chú ý đặc biệt như Khiến Nó Ngầu - nhóm Anh Tài Nham Thạch, Rise Up - S(TRONG), Anh Nhà Ở Đâu Thế - nhóm Anh Tài Đa Sắc,...

Trước đó, Kriss Ngô đã từng cho ra mắt nhiều sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân và đa dạng thể loại như tâm (Mer), Free Flow Không Hút (Ricky Star), Chỉ Là Thoáng Qua remix (wAvy), ghệ iu dấu của em ơi remix (tlinh), Like This Like That remix (Tóc Tiên ft.tlinh), Xui Hay Vui remix (MONO ft. tlinh)… Trong đó, phải kể đến bản remix ngẫu hứng ca khúc Anh Chưa Biết Em của Liu Grace khi ngay khi ra mắt đã đạt hơn 10 triệu views, tạo trend cho loạt nội dung nổi bật, đưa bài hát lọt Top 4 Thịnh hành TikTok Việt Nam.

Tất cả những sản phẩm trên đã nhanh chóng để lại nhiều ấn tượng về phong cách âm nhạc và tài năng của Kriss Ngô trong lòng khán giả.